Jangan Panik! Stok Pangan di Kaltim Cukup Sampai Lebaran

Kaltim: Stok bahan pangan berbagai komoditas di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) cukup hingga Idulfitri. Masyarakat diingatkan tidak perlu panik."Secara umum, ketahanan stok bahan pangan kita cukup baik itu komoditas beras, telur ayam, daging ayam ras, daging sapi, dan lainnya," ujar Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kaltim Siti Farisyah Yana di Samarinda, Rabu, 6 April 2022.Siti mengatakan stok beras ada 24.935 ton. Sementara kebutuhan masyarakat Kaltim yang jumlahnya 3.859.753 jiwa, hanya membutuhkan 6.822,9 ton beras per minggu.Meski stok beras di Kaltim cukup untuk empat minggu atau hingga selesai Lebaran, namun Pemprov tetap bekerja sama dengan pihak terkait dan distributor untuk tetap mendatangkan beras. Namun, jumlah yang dipesan tidak begitu banyak."Beras tidak distok terlalu banyak karena berbagai alasan, seperti beras dikhawatirkan menjadi rusak yang bisa mempengaruhi aroma, rasa, dan harga, kemudian gudang atau tempat penyimpanannya pun terbatas, sehingga pemesanannya dilakukan berkala," ucap Siti.Baca: Harga Pangan di Jakarta Diprediksi Naik 40% Jelang Idulfitri Stok sebanyak itu tersebar pada 10 kabupaten/kota di Kaltim. Sementara banyaknya barang menyesuaikan dengan jumlah penduduk, sehingga stok beras dan komoditas lainnya terbanyak berada di Kota Samarinda dan Balikpapan.Sementara Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan M Alimuddin menambahkan pangan lain yang stoknya masih banyak adalah daging sapi beku. Stok ini diprakirakan masih sanggup memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 11 pekan."Untuk daging sapi beku pasokan yang ada sebanyak 438 ton, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap daging beku hanya 37,4 ton per pekan," ujar Alimuddin.Kemudian stok gula pasir sebanyak 13.821 ton, ementara kebutuhan masyarakat sebanyak 5,5 ton per pekan. Lalu, stok daging ayam ras 4.407 ton, sementara kebutuhan konsumsi masyarakat sebanyak 733,4 ton per pekan.Telur ayam ras sebanyak 5.486 ton dengan kebutuhan konsumsi masyarakat sebanyak 9.881 ton per pekan, sehingga masih kurang 4.395 ton. Alimuddin mengatakan pihaknya sudah memesan kekurangannya."Stok cabai rawit merah sebanyak 259 ton dengan kebutuhan konsumsi sebanyak 154 ton per pekan. Data komoditas ini selalu bergerak setiap hari karena ada banyak komoditas yang didatangkan harian sesuai pesanan distributor," ujarnya.