Penerapan One Way di Trans Jawa Bersifat Situasional

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(DEN)

Bandung: Kebijakan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way bersifat menyesuaikan situasi meski telah ada Surat Keputusan Bersama (SKB). Pihak kepolisian pun telah menyiapkan skema one way di jalan tol tersebut.Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Barat, Kombes Wibowo mengatakan one way batal dilakukan apabila tidak terjadi kepadatan . Pembatalan tersebut akan dilakukan meski di waktu yang telah dijadwalkan."Saya akan melihat visual yang ada saat itu, kalau ternyata di jam yang telah ditentukan situasinya landai, saya tidak perlu lakukan one way, untuk apa, kan mubazir," kata Wibowo di Polda Jawa Barat, Kamis, 13 April 2023.Menurut Wibowo penerapan skema one way perlu mengorbankan arus dari arah berlawanan. Sehingga menurutnya one way hanya diterapkan apabila terjadi kepadatan arus mudik, begitu pula pada arus balik.Dia menjelaskan one way bakal diterapkan di Tol Cikampek-Palimanan mulai KM 70 hingga ke KM 236 yang masih berada di daerah Jawa Barat.Salah satu indikator one way harus diterapkan yakni ketika volume arus kendaraan dari arah Jakarta sudah mencapai 7.000 kendaraan per jam yang melintas. Meski begitu, masyarakat diharapkan tetap menaati jadwal yang telah ditentukan pemerintah sebagai acuan kegiatan mudik."Kalau mau menaati aturan itu ya silakan, masuk pada jam-jam yang telah ditentukan," ungkapnya.