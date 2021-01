Otak Rudapaksa Anak Difabel di Makassar Dibekuk

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Makassar: Tim Jatanras Polrestabes Makassar bersama Resmob Polda Sulawesi Selatan, menangkap otak pemerkosaan terhadap anak berkebutuhan khusus di Jalan Muhammad Yamin, Kecamatan Makassar. Pelaku berinisial AS. "Iya, anggota Jatanras dan Resmob Polda Sulsel telah menangkap satu orang pelaku. Jadi semua pelaku sudah ditangkap sesuai keterangan pelapor," kata Kasubag Humas Polrestabes Makassar, Kompol Supriady Idrus, Jumat, 22 Januari 2021.Sebelumnya, polisi telah menangkap WR, 18 dan GN, 23 yang bersama-sama AS melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Selain otak dari perbuatan keji tersebut, AS berkali-kali menggauli korban dan merekamnya untuk kemudian dijadikan objek ancaman terhadap keluarga korban."Dia (AS) tersangka utama. Pelaku ini yang berkenalan di media sosial, menjemput, hingga membawa (korban) ke suatu tempat," jelasnya.Baca juga: BPS: Jumlah Penduduk Jatim 40,67 Juta Jiwa Supriyadi menjelaskan keinginan untuk melakukan tindakan pemerkosaan dan pemerasan bermotif ekonomi. Rekaman perbuatan bejat AS agar keluarga korban memberikan uang Rp5 juta.Pemerkosaan terhadap anak penyandang difabel ituberawal saat korban dan pelaku saling kenal di media sosial pada awal Januari. Komunikasi semakin intens antarpelaku dan korban sehingga pelaku pun mengajak bertemu.Setelah bertem peristiwa persetubuhan terhadap korban terjadi. AS dan pelaku lain melakukan aksi bejatnya itu belum lama ini.Perbuatan bejat para pelaku tidak hanya pemerkosaan, namun juga merekam dan mengancam akan menyebarkan video tersebut di media sosial.Akibat perbuatannya ketiga pelaku dijerat dengan Pasal 76 E Ayat 2 subsidaer Pasal 81 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Anak juncto Pasal 285 KUHPidana. Ketiganya dijerat dengan pasal berlapis dan saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka.(MEL)