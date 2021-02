Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Dentuman diduga terjadi di Malang, Jawa Timur. Peristiwa itu banyak dibicarakan warganet di media sosial, Twitter.Topik dentuman menjadi salah satu trending di Twitter. Bahkan, ada sekitar 5.371 unggahan yang membahas soal dentuman tersebut hingga pukul 03.59 WIB, Rabu, 3 Februari 2021.Salah satunya, yakni akun Twitter @ristinabet. Pemilik akun itu menyebut ada dentuman di Malang."Suara dentuman di Malang enggak berenti-berenti (sambil memberikan emotion sedih). Tired face check every second on Twitter and no one knows why," tulis akun @ristinabet.Warganet lainnya, Mia, juga mengaku mendengar dentuman tersebut. Hal itu disampaikan melalui akun Twitter @miatunggawijaya."Omg (Oh My God). Denger dentuman. I'm scared," tulis akun @miatunggawijaya.Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang melalui akun Twitter @bpbd_malangkota tak menampik adanya dentuman tersebut. Namun, BPBD Kota Malang belum bisa mengonfirmasi asal usul dentuman tersebut."Mimin masih belum bisa memperkirakan itu suara dentuman berasal dari mana, ini masih gali info kepada rekan-rekan daerah lain, mohon waktu ya teman-teman sekalian kita berdoa bersama-sama semoga selalu diberikan keselamatan," tulis akun @bpbd_malangkota.(AZF)