Said Aqil Diminta Kembali Pimpin PBNU

Lampung: Permintaan kepada KH Said Aqil Siroj agar kembali menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ) terus bermunculan. Kali ini permintaan datang dari PCNU se-Lampung.Permintaan tersebut mengemuka saat Kiai Said mengadakan silaturahmi dengan PWNU Lampung dan PCNU se-Lampung di Ponpes Darussaadah Lampung Tengah."Pada pertemuan ini, kami mohon kesediaan Prof Dr KH Said Aqil Siroj untuk maju kembali dalam Muktamar NU ke-34 di Lampung. Walau pun beliau tidak mengatakan untuk mencalonkan kembali, tapi kami-kami ini berharap beliau maju kembali untuk memimpin NU," kata Rais Syuriyah PWNU Lampung, KH Muhsin Abdillah, Kamis, 21 Oktober 2021.Baca: Nihil Penambahan Kasus positif Covid-19 di Purbalingga Muhsin menilai jika Said masih sangat layak memimpin PBNU. Menurut dia selama memimpin NU, Said berhasil membangun pendidikan dan rumah sakit NU di berbagai daerah, membawa NU dihormati dunia, dan berperan penting atas penetapan Hari Santri Nasional."Masih banyak lagi prestasi Kiai Said dalam memimpin NU. Makanya kami tanpa ragu mendukung Kiai Said agar kembali memimpin PBNU," jelasnya.Ia pun berharap Muktamar NU yang berlangsung di Lampung pada 23-25 Desember 2021 berjalan dengan damai, teduh dan sukses. "Kami berharap agar Muktamar tahun ini adem, tenteram, dan sukses untuk warga NU, bangsa Indonesia, dan dunia," ujarnya.