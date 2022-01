Operasi Pasar Minyak Goreng di Cirebon Digelar 3 Hari

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Cirebon Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, menggelar operasi pasar murah (OPM) minyak goreng selama 3 hari. OPM bagian dari intervensi terhadap kenaikan sejumlah barang pokok.Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Agus Mulyadi, mengatakan OPM berlangsung di Pusat Grosir Cirebon,selama 18-20 Januari 2022. Pemkot menyediakan sebanyak 25 ribu liter minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter."Mudah-mudahan dengan adanya operasi pasar murah ini bisa membantu kebutuhan masyarakat, terutama untuk kebutuhan rumah tangga dan industri kecil," ujar Agus, Selasa, 18 Januari 2022.Baca juga: Meski Terbukti Bersalah, Dosen Unesa Pelaku Pelecehan Seksual Tak Dipecat Agus mengatakan setiap warga hanya boleh membeli minyak goreng OPM maksimal 2 liter. Selain minyak goreng, kata Agus, OPM juga menjajakan bahan pokok lainnya.Komoditas yang dijual dalamOPM di antaranya, beras fortivit Rp16 ribu per kilogram, beras eunak Rp55 ribu per 5 kg, sarden 155 ml Rp7.450 dan sarden 425 ml Rp16.200 per kaleng, terigu Rp8.800 per kilogram, gula Rp12.300 per kilogram, cabai rawit merah 1/4 kg Rp9.000, kol 1 buah Rp3.000, bawang merah Rp18.000 per kilogram, dan cabai merah 1 pak Rp6.000.Kepala Bulog Cabang Cirebon, Budi Sultika menambahkan telah menyediakan komoditas beras, gula pasir, tepung terigu, dan sarden. Selama tiga hari ke depan,Bulog menyediakan 20 ton gula pasir."Kalau beras stok kita tidak terhingga ya, stok kami di gudang saja sekitar 65 ribu ton. Tapi kan tidak mungkin kita sediakan di sini semua. Kami disini hanya ingin memastikan harga beras, gula yang sepertinya akan naik, apalagi menjelang puasa dan lebaran. Mudah-mudahan cukup," kata dia.