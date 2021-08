Pemkab Kulon Progo Pastikan Capaian Vaksinasi Sudah Maksimal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kulon Progo: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memastikan capaian vaksinasi covid-19 di wilayahnya sudah maksimal. Hal tersebut berbanding lurus dengan alokasi vaksin sebanyak 6.000 dosis per pekan.Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kulon Progo, Fajar Gegana, mengatakan capaian vaksian harian di daerahnya sekitar 800 sampai 900 per hari."Dari sisi progres vaksinasi di Kulon Progo, capainnya sudah maksimal. Setelah mendapat distribusi vaksin sebesar 6.000 dosis per minggu, langsung disuntikkan dan langsung habis, tidak sampai ada penumpukan di gudang penyimpanan vaksin. Alokasi vaksin untuk Kulon Progo memang terkecil di DIY," kata Fajar di Kulon Progo, Jumat, 6 Agustus 2021.Baca: Pasien Covid-19 Meninggal di Kepri Mencapai 1.302 Orang Fajar menjelaskan sampai Kamis, 5 Agustus 2021, vaksinasi di Kulon Progo mencapai 92.256 sasaran atau 24,53 persen dari total target 376.100 sasaran.Menurut dia alokasi vaksin covid-19 sebanyak 6.000 dosis per pekan akan habis untuk tiga sampai empat hari. Petugas sudah berusaha mempercepat vaksinasi, tapi alokasi vaksin tetap berkisar 6.000 dosis per pekan.Kabar baiknya pada pekan pertama ini, Pemkab Kulon Progo mendapat alokasi vaksin sekitar 8.000 dosis per pekan. Hal tersebut akan dimaksimalkan untuk mempercepat vaksinasi warga yang bisa mencapai 12.000 sampai 14.000 dosis per minggu.Dengan penambahan alokasi vaksin di Kulon Progo ini, harapan satgas, vaksinasi harian bisa berkisar 2.000 sampai 3.000 sasaran."Capaian vaksinasi di Kulon Progo berbanding lurus dengan alokasi vaksin dari Dinkes DIY," ungkapnya.(DEN)