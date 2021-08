Terduga Teroris yang Ditangkap di Lampung Dikenal Aktif Bersosialisasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(LDS)

Pringsewu: Detasemen Khusus Anti Teror (Densus) 88 Mabes Polri menangkap seorang terduga teroris di RT I Dusun IV, Gadingrejo Induk, Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu, Lampung, pada Sabtu, 14 Agustus 2021. Terduga teroris itu berinisial IS, 45.IS merupakan karyawan di toko kain. IS diakui dikenal akrab dan kerap bersosialisasi dengan warga sekitar."IS merupakan kelahiran Gedongtataan, Pesawaran yang menikahi warga Gadingrejo," Kepala Pekon Gadingrejo Induk, Sariman, melansir Lampost.co, Minggu, 15 Agustus 2021.Selama tinggal di lingkungan tersebut, dia mengaku tidak pernah mencurigai kehidupan IS. Hanya saja dari penampilannya yang sedikit berbeda, seperti berambut panjang, memelihara janggut, dan celana cingkrang."Kalau kronologis penangkapan saya tidak tahu persis. Tapi, infonya IS diamankan di jalan saat akan ke pasar. Soal penggeledahan di rumahnya juga saya tidak ikut. Jadi saya tidak tahu hasilnya," kata Sariman.Ketua RT 1, Tri Jatmiko, mengatakan rumah IS digeledah sekitar pukul 11.00 WIB. Petugas menyita sejumlah barang, seperti lima buah golok dan satu unit ponsel."Saya ikut menyaksikan penggeledahan," kata Tri.Menurut dia, IS yang memiliki lima anak dikenal cukup baik dalam bermasyarakat. IS juga aktif mengikuti acara pengajian dan hajatan."Rajin ikut ronda malam, iuran untuk bantu orang yang kesusahan seperti orang sakit, dan gotong royong. Kalau kesehariannya setiap pagi dia ke pasar jalan kaki, siang pulang makan di rumah. Lalu kalau sore pulang kerja langsung mencari rumput kambing peliharaannya," kata dia.