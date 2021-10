Menghindari Kedaluwarsa, Kota Bekasi Vaksinasi Booster Guru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Vaksin untuk Indonesia

Bekasi: Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, menyebut sebagian guru di Kota Bekasi telah menerima vaksinasi dosis ketiga atau booster. Hal tersebut menyusul rencana vaksinasi booster kepada tenaga pendidikan.“Booster bagi guru, kan sebagian sudah, sudah berjalan, makanya waktu kita kumpulkan di sini siapa yang mau hayo, harus, booster. Booster kan bisa pakai Moderna bisa Pfizer,” kata Rahmat di Bekasi, Senin 4 Oktober 2021.Disinggung mengenai kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bahwa vaksin booster hanya diperuntukkan bagi tenaga kesehatan (nakes), Rahmat memberikan penjelasan.“Sekarang vaksinnya banyak, Pfizer seumpamanya, terus yang kita kejar sudah. Ya kita preventif booster, enggak harus nunggu menkes. Kalau kita nunggu menkes, kita kan inisiatif nih supaya vaksin juga tidak kedaluwarsa terus kebutuhan akan imun juga terjaga,” paparnya.Rahmat meyakini bahwa Kementerian Kesehatan kelak akan memberikan layanan vaksinasi dosis ketiga untuk non nakes. Pihaknya kini memprioritaskan vaksinasi dosis ketiga itu bagi tenaga pendidik dan juga siswa. Hal itu dilakukan untuk mendukung proses Pembelajaran Tatap Muka (PTM).“Karena PTM ini kan diuji, diuji oleh apa, diuji oleh kepatuhan kita. Sediakan fasilitas untuk PTM itu tentunyanya adalah vaksin,” katanya.Namun, saat dipastikan jumlah guru yang telah melakukan vaksinasi booster, dia menyatakan belum ada. Dia menyebut, baru menawarkan vaksinasi booster tersebut.“Kita lagi menyisir ini dulu nih, nyisir yang by name by address dari rumah ke rumah. Saya kalau sudah 80 persen - 85 persen by NIK, 85 persen by nakes sudah lega lah,” katanya.Dalam upaya mendukung vaksinasi di Tanah Air, Media Group bersama Slank menggelorakan kampanye sosial bertajuk "Vaksin untuk Indonesia". Kampanye ini adalah upaya untuk bersama-sama bangkit dari pandemi dan memupuk optimisme menuju normal baru dengan terus menjaga kesehatan fisik dan mental. Vaksin dalam tajuk ini bukan saja berarti "obat" atau "anti-virus", tetapi juga upaya untuk menguatkan kembali mental dan spirit kita di tengah kesulitan akibat pandemi."Slank dan Media Group bikin gerakan yang bertema 'Vaksin untuk Indonesia'. Berharap lewat musik dan dialog, acara ini bisa menyemangati dampak pandemi yang mengenai kehidupan kita, supaya tetap semangat. Kita hibur supaya senang, supaya imun kita naik juga. Mengajak masyarakat untuk jangan takut untuk divaksin. Ini salah satu solusi untuk lepas dari pandemi," terang drummer Slank, Bimo Setiawan Almachzumi alias Bimbim.Program "Vaksin untuk Indonesia" tayang di Metro TV setiap hari Jumat, pukul 20:05 WIB. Dalam tayangan ini, Slank bukan saja menyuguhkan musik semata, tetapi juga menampilkan perjalanan ke sejumlah tempat dan berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial.