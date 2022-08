Said Mahdum Dilantik Jadi Pj Wali Kota Langsa

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Banda Aceh: Sekda Kota Langsa, Said Mahdum Majid, resmi dilantik sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Langsa menggantikan Usman Abdullah yang masa jabatannya berakhir.Pelantikan Said Mahdum dilakukan oleh Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki di Gedung Anjong Mon Mata Pendopo Gubernur Aceh, Senin, 29 Agustus 2022.Achmad Marzuki berpesan kepada Said Mahdum agar membangun komunikasi positif dengan legislatif, yudikatif, alim ulama, dan elemen masyarakat. Tujuannya, untuk menjaga harmoni dan kekompakan, serta kesatuan dalam membangun daerah.Selain itu, Said Mahdum diminta agar menjalankan sistem pemerintahan secara transparan, akuntabel, dan taat hukum. Agar gerak pembangunan dapat dimulai lebih awal, Achmad Marzuki berpesan agar Said Mahdum melakukan upayakan pembahasan APBK tepat waktu.“Gali dan kembangkan potensi yang dimiliki Kota Langsa. Hidupkan sektor UMKM, utamanya melalui penggunaan produk dalam negeri, dan tempuh berbagai upaya dalam mengurangi angka kemiskinan,” kata Achmad Marzuki.Baca: Polda Aceh Ungkap 56 Kasus Perjudian Sepanjang Agustus Selain itu, saat ini tingkat inflasi di Aceh cukup tinggi. Karenanya Penjabat Wali Kota harus bisa mengoptimalkan kinerja TPID, dan bangun kolaborasi dengan pihak terkait untuk menurunkan tingkat inflasi."Dalam hal ini, distribusi pangan juga harus benar-benar diperhatikan demi lancarnya supply dan demand, sehingga inflasi bisa ditekan," ujar Marzuki.Ia juga meminta agar Said Mahdum dapat mendukung dan memfasilitasi rencana optimalisasi pelabuhan kuala langsa, yang akan dilaksanakan oleh PT. Pelindo."Berikan perhatian khusus terhadap peningkatan dan pengembangan pelabuhan tersebut, sebagai salah satu hub transportasi dan perdagangan potensial di Aceh," jelasnya.Terakhir dalam amanatnya, Marzuki meminta Pj Wali Kota Langsa agar semua tahapan Pemilu dan Pilkada berjalan lancar, demi sukses pelaksanaannya di Kota Langsa pada tahun 2024.