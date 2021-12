Kematian Kasus Covid-19 di Batam Nihil Selama 23 Hari

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Batam: Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Batam, Kepulauan Riau, mencatat telah 23 hari tidak ada kasus kematian dengan status terkonfirmasi positif covid-19 Juru Bicara Covid-19 Kota Batam, Azril Apriansyah, mengatakan kasus kematian terakhir terjadi pada 23 November 2021 dengan total 842 orang dan hingga 16 Desember 2021, totalnya tetap 842 orang."Sementara itu pada Kamis, 16 Desember 2021 tercatat tidak ada tambahan kasus terkonfirmasi positif, sembuh, juga meninggal," kata Azril di Batam, Jumat, 17 Desember 2021.Baca: Antisipasi Varian Omicron, Pemkot Tangerang Siap Galakkan Prokes Dia menjelaskan dengan begitu total 25.845 orang positif covid-19, sebanyak 25.001 orang di antaranya telah menyelesaikan isolasi, 842 orang meninggal, dan dua kasus aktif.Dua warga yang masih aktif covid-19, masing-masing dirawat di RSUD Embung Fatimah dan RS Elisabeth Batam Kota. "Tingkat kesembuhan 96,734 persen, tingkat kematian 3,258%, dan kasus aktif 0,008%," jelasnya.Hasil asesmen situasi covid-19 Batam per 14 Desember 2021 adalah level 1. Disebutkan penilaian transmisi komunitas tingkat 1 dengan kasus konformasi 0,00 per 100 ribu penduduk per pekan, rawat inap 0,0 per 100 ribu penduduk per pekan, dan kematian 0,00 per 100 ribu penduduk per pekan.Lalu untuk testing dinilai memadai, dengan positivity rate 0,00% per pekan, tracing juga dinilai memadai dengan rasio kontak erat yang diperiksa 00,0 per kasus konfirmasi per pekan, dan treatment memadai dengan 1,10% BOR per pekan.Begitu pula dengan vaksinasi dinilai memadai. Sebanyak 99,83% warga sasaran telah menerima dosis pertama vaksin covid-19. Dan untuk lansia, sebesar 83,02% warga sasaran telah divaksin dosis pertama.Sementara dari 842 kasus meninggal di Batam, 433 di antaranya tanpa komorbid, dan 409 lainnya dengan komorbid. Penyakit komorbid paling tinggi pada kasus kematian covid-19 adalah diabetes melitus sebanyak 216 kasus, hipertensi sebanyak 182 kasus, dan pneumonia sebanyak 104 kasus.