Polres Tangsel Petakan Wilayah Rawan Gangguan Kamtibmas Selama Ramadan

Tangerang: Polres Tangerang Selatan, melarang aktivitas sahur on the road selama pelaksanaan ibadah puasa 1443 Hijriah. Pengetatan pengawasan akan dilakukan polisi di sejumlah titik rawan terjadinya pergerakan masyarakat.Kapolres Tangsel, AKBP Sarly Sollu menegaskan, larangan kegiatan masyarakat itu, guna menghindari gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat (Kamtibmas)."Dilarang, karena itu akan memberikan kesempatan bagi orang-orang yang punya kepentingan, membahayakan masyarakat lain sehingga kita akan melakukan pengetatan pengawasan dan tidak ada lagi i," tegas Kapolres Tangsel, AKBP Sarly Sollu dikonfirmasi, Rabu 30 Maret 2022.Selain ancaman Kamtibmas, larangan kegiatan sahur on the road juga merupakan tindak lanjut dari perintah Kapolda Metro Jaya, untuk menjaga kondusifitas wilayah selama pelaksanaan ibadah di bulan suci."Maksudnya tidak ada sahur on the road itu perintah langsung dari bapak Kapolda dan kita akan melakukan pengawasan, menurunkan anggota untuk melakukan pengamanan," jelasnya.Sarly memetakan sejumlah titik rawan ancaman Kamtibmas di wilayah hukum Polres Tangsel. Seperti di wilayah Pamulang, Ciputat dan Pondok Aren untuk di Kota Tangerang Selatan."Sementara titik rawan yang mesti diwaspadai di wilkum kami yang bagian dari wilayah Kabupaten Tangerang, seperti wilayah Kecamatan Pagedangan, Legok dan Curug."Kita antisipasi di situ semua, kita akan menurunkan personil untuk melakukan pengawasan dan pemantauan. Jadi tidak ada lagi sahur on the road," tegasnya.