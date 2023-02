Pemkot Surabaya Bangun 6 Rumah Pompa untuk Tanggulangi Banjir

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Surabaya: Pemerintah Kota ( Pemkot) Surabaya membangun enam rumah pompa baru di wilayahnya. Tujuannya untuk menanggulangi banjir yang kerap terjadi setelah diguyur hujan deras. Kepala Bidang Pematusan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, Eko Juli Prasetyo mengatakan penanggulangan banjir di Kota Pahlawan dilakukan berdasarkan wilayah."Seperti di wilayah kerja rayon Genteng, itu dimulai dari kawasan Surabaya utara sampai timur. Jadi, mulai kawasan Perak, Tambak Wedi, Lebak, Mulyorejo sampai Kalisari," kata Eko Juli Prasetyo, Minggu, 12 Februari 2023.Eko menuturkan pada 2023 Pemkot Surabaya menyiapkan enam proyek pembangunan rumah pompa baru. Lokasinya di Undaan, Siola, Kebraon, Bozem Aquatic, Tambaksumur, dan Pagesangan."Tahun 2023, total ada enam pembangunan rumah pompa baru dengan kapasitas variatif. Tapi yang jelas di sana ada satu rumah pompa banjir kapasitas 3 meter kubik, plus satu pompa sat kapasitas 0,5 meter kubik," ujarnya.Pemkot Surabaya juga berencana menambah kapasitas rumah pompa. Artinya, ada penambahan kapasitas rumah pompa dari kecil ke besar,di antaranya di Rumah Pompa Kedurus, Pahlawan dan Wonorejo I."Misal di rumah pompa kedurus kapasitas 1,5 kubik, di-upgrade menjadi 5 kubik. Kemudian di rumah pompa pahlawan tahun kemarin terakomodir 1 pompa selat yang kapasitas 0,25, kita tambah satu unit pompa dengan kapasitas 3 meter kubik," kata Eko.Menurut dia, pembangunan rumah pompa baru ini bagian dari empat sub kegiatan proyek penanggulangan genangan di tahun 2023. Empat sub kegiatan proyek penanggulangan genangan tersebut, anggaran totalnya mencapai sekitar Rp704,7 miliar."Totalnya sekitar Rp704,7 miliar untuk drainase saja. Seperti pembangunan drainase perkotaan, salah satunya pengadaan pompa banjir. Kemudian pembangunan pompa banjir hingga pembangunan saluran-saluran drainase," ujar dia.Eko menjabarkan empat sub kegiatan proyek drainase penanggulangan genangan tersebut. Pertama adalah sub kegiatan pembangunan drainase perkotaan dengan anggaran Rp357,6 miliar. Kemudian, sub kegiatan pembangunan drainase lingkungan dengan total anggaran Rp173,1 miliar."Selanjutnya, ada sub kegiatan rehab dan saluran drainase perkotaan dengan anggaran Rp102,9 miliar. Dan terakhir adalah sub kegiatan operasi dan pemeliharaan sistem drainase dengan anggaran Rp70,9 miliar," kata dia.Eko mencontohkan jenis kegiatan pada sub kegiatan penanggulangan genangan. Misalnya, sub kegiatan pembangunan drainase perkotaan terdapat pengadaan dan pembangunan pompa banjir. Termasuk di dalamnya ada pembangunan saluran-saluran drainase."Kemudian operasi dan pemeliharaan drainase, terkait dengan satgas. Lalu, rehab saluran drainase perkotaan, terkait normalisasi saluran-saluran eksisting perkotaan. Ada lagi sub kegiatan pembangunan sistem drainase lingkungan dan juga pembangunan-pembangunan drainase yang sifatnya tersier," ujarnya.Eko menyebut beberapa proyek penanggulangan genangan tersebut tengah memasuki tahap lelang. Sedikitnya ada total 51 paket pekerjaan titik-titik saluran pada tahun 2023 ini."Sekarang sudah tahap lelang beberapa paket pekerjaan yang nanti membutuhkan waktu pelaksanaan agak panjang. Ada total 51 paket pekerjaan titik-titik saluran pada tahun 2023," ujar Eko.