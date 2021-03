Pemkot Malang akan Terapkan Vaksinasi Covid-19 Lantatur

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Malang: Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berencana menerapkan vaksinasi covid-19 secara layanan tanpa turun (lantatur) atau drive thru. Kebijakan tersebut mencontoh layanan vaksinasi covid-19 bagi kelompok lanjut usia (lansia) dengan sistem drive thru di DKI Jakarta."Vaksinasi, berkaitan dengan drive thru. Kita membuat pola inovasi, saya ingin mencontoh yang di Jakarta, itu ada drive thru," kata Wali Kota Malang, Sutiaji, di Malang, Jawa Timur, Rabu 3 Maret 2021.Sutiaji mengaku, Pemkot Malang tengah melakukan percepatan vaksinasi covid-19. Hal itu untuk meningkatkan kekebalan kelompok dari virus covid-19."Kita sudah lakukan percepatan, satu harinya kita targetkan 8.000 per hari. Tapi kemarin tercapai 6.000-6.500 orang per hari," bebernya.Untuk mendukung percepatan tersebut, Pemkot Malang butuh sebuah inovasi. Sehingga, drive thru dipilih agar pelaksanaan vaksinasi covid-19 menjadi lebih mudah dan cepat."Kalau ditambah drive thru malah lebih enak. Jadi nanti ada drive thru, nanti bisa dilakukan percepatan," ungkapnya.Sebelumnya, Kota Malang direncanakan menjadi pilot project pelaksanaan vaksinasi covid-19. Pemilihan ini didasari dari beberapa indikator, seperti pelaksanaan, hingga pelaporan yang sesuai jadwal."Ketika nanti dilakukan percepatan, nanti kita diperhatikan kuota dan penambahan kuota untuk percepatan. Itu pilot projectnya," tegasnya.(LDS)