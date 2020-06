Kabupaten Purworejo Bersiap Hadapi New Normal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Purworejo : Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah mulai bersiap menghadapi fase new normal jelang berakhirnya masa tanggap darurat covid-19 12 Juni 2020. Salah satu hal yang mulai dilakukan adalah mengajak ulama dan tokoh masyarakat menyosialisasikan kenormalan baru.Bupati Purworejo, Agus Bastian mengatakan new normal tidak serupa dengan kehidupan normal sebelum adanya covid-19. Masyarakat harus bisa membiasakan diri dengan protokol kesehatan."Kehidupan new normal atau kenormalan baru bukan seperti kondisi sebelumnya. Melainkan menjalani kehidupan dengan menerapkan sejumlah protokol kesehatan, "kata Bastian, di Purworejo, Sabtu, 6 Juni 2020.Baca: Malang Raya Perpanjang Masa Transisi Pertama Jelang New Normal Bastian menerangkan protokol kesehatan yang harus dijalankan masyarakat dalam new normal meliputi penggunaan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak fisik serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat.Ia memahami bahwa banyak hal yang sulit ketika new normal mulai dijalankan. Seperti menjaga jarak ataupun memakai masker. Oleh karena itu, dia meminta bantuan para ulama, kepala desa dan tokoh masyarakat untuk menyosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah terkait Covid-19."Sesulit apapun protokol yang harus dijalankan dalam new normal tetap harus dilakukan untuk kebaikan bersama," ujarnya.(WHS)