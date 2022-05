One Way Dicabut, Lalu Lintas Tol Palikanci Kembali Normal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Cirebon: Kebijakan penerapan one way atau satu arah di Tol Palimanan-Kanci (Palikanci), Cirebon, resmi dicabut. Aktivitas lalu lintas di tol tersebut kembali normal.Kasatlantas Polres Cirebon Kota AKP Triyono mengatakan normalisasi arus lalu lintas di Tol Palikanci sudah mulai dilakukan pada pukul 14.00 WIB."Hasil koordinasi dengan Korlantas Mabes Polri , sekarang arus lalu lintas di Tol Palikanci di normalkan," kata Triyono, Minggu, 1 Mei 2022.Triyono mengatakan berdasarkan informasi dari Korlantas Mabes Polri, pencabutan kebijakan one way karena arus mudik yang sudah menurun. Dengan dicabutnya kebijakan one way, masyarakat kembali bisa mengakses jalan tol di wilayah Cirebon, untuk menuju ke Jakarta."Jalan tol sudah bisa digunakan untuk menuju Jakarta," kata Triyono.Baca: Kapolda Banten Sebut Lalu Lintas Pelabuhan Merak Kembali Normal