Memperingati Hari Ibu, Jawara Bekasi Gelar Produk UMKM

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ALB)

Bekasi: Dalam rangka memeriahkan dan memperingati Hari Ibu pada 22 Desember, Jaringan Wanita Nusantara (Jawara) Sandi Uno menggelar kegiatan "Mahakarya Ibu Sepanjang Masa" di Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan itu dilengkapi dengan berbagai UMKM mulai dari fashion hingga makanan guna membantu membangkitkan ekonomi.Mien R Uno, menginginkan emak-emak tetap berjuang dan memperdayakan diri, memiliki aspirasi bersama demi menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia."Adanya kolaborasi yang diadakan oleh Jawara Sandi Uno, ini adalah keinginan dari Pak Sandi untuk membuat semua orang yang mempunyai aspirasi sama untuk meningkatkan ekonomi umat, bersatu dan mewujudkan keinginan yang terbaik untuk indonesia. Kami ingin ibu-ibu tetap memperjuangkan dan memperdayakan diri untuk bisa tampil yang terbaik untuk kepentingan bersama," kata Mien R Uno, Kamis, 22 Desember 2022.Ketua Umum Jawara Sandi Uno, Aini Kartaatmadja mengungkapkan, kegiatan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada seluruh ibu-ibu dan sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan para perempuan Indonesia. Lomba fashion show "Me And Mom" menjadi daya tarik pada kegiatan tersebut, Aini ingin pada lomba tersebut bisa menciptakan karakter building pada anak dan lebih mempererat hubungan antara anak dan ibu."Kita hari ini khusus mengapresiasi seorang sosok perempuan ibu. Dari kegiatan itu kami ingin mengungkapkan apresiasi kita anak, kepada orang tua khususnya seorang ibu, tanpa ibu kita bukan siapa-siapa. Lomba Me And Mom itu fashion show ya kami ingin menggambarkan kedekatan, emosional, seorang ibu dan anak jadi bagaimana chemistry dan karakter building itu terbentuk," ungkap Aini.Sementara itu, Ramita (ibu) dan Jeni (anak) senang bisa mengikuti lomba Me And Mom, sebab dari lomba tersebut mereka bisa terbentuk kedekatan yang semakin erat dan terciptanya chemistry antara anak dan ibu."Kita tuh sebagai temen curhat, partner kerja, sebagai guru juga. Kita kedepannya akan lebih mengajak anak juga menjadi lebih kompetitif lebih kreatif, kita bisa lebih deket lagi jadi bisa saling support juga," kata Ramita.