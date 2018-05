PNS Syahbandar Bitung Ditangkap Gegara Pungli

Seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Bitung, Sulawesi Utara, ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Satuan Reskrim Polres Bitung karena melakukan pungutan liar (pungli).Kabid Humas Polda Sulawedi Utara Kombes Ibrahim Tompo, membenarkan penangkapan tersebut. OTT dilakukan pada Senin 7 Mei 2018 sekita pukul 23.00 WITA."Tersangka OTT yaitu lelaki berinisial ES alias ER, 43 tahun yang beralamatkan di Kelurahan Girian Indah Lingkungan V No. 80 Kecamatan Girian Kota Bitung," kata Tompo, di Manado, Selasa, 8 Mei 2018.Dia menuturkan, penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang menyebut ES kerap melakukan pungli."Pada saat dilakukan penangkapan, di meja kerjanya (dalam laci meja) dan pada tas miliknya ditemukan barang bukti berupa pecahan uang rupiah dan dollar,” beber Tompo.Total jumlah keseluruhan uang dalam pecahan rupiah yakni Rp102.830.000 sedangkan uang dolar berjumlah USD720. Selain itu juga ditemukan dokumen kapal sebagai kelengkapan pengurusan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).“Barang bukti uang tersebut sesuai pengakuan tersangka adalah merupakan pemberian dari pengurus/agen perusahaan pelayaran sebagai ucapan terima kasih setelah diterbitkannya SPB,” ucapnya.Tompo mengungkap, saat ini tersangka dan barang bukti berupa dibawa ke Mapolres Bitung untuk proses penyidikan. Tersangka diduga telah melakukan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi atau pemerasan.“Sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan pasal 12 huruf b dan/atau huruf e UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tandasnya.(LDS)