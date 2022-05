Muhadjir Effendy Resmikan Rumah Resiliensi Indonesia di Ajang Adexco

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bali: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy meresmikan Rumah Resiliensi Indonesia. Rumah Resiliensi Indonesia merupakan kumpulan penggiat sosial yang memiliki kepedulian terhadap pengurangan risiko bencana di Indonesia.Peresmian itu merupakan rangkaian acara Asia Disaster Management & Civil Protection Expo & Conference (Adexco) 2022. Pameran solusi kebencanaan yang digelar di Bali Art Collection, Nusa Dua, Bali, Senin 23 Mei 2022.Muhadjir didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI, Suharyanto, dan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace).“Tempatnya terbatas karena mengikuti Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7, kita sediakan forum di sini. Ini dibuat atas biaya mereka sendiri, di luar GPDRR,” kata Muhadjir.Muhadjir menyampaikan terima kasih atas pengurangan risiko bencana yang dilakukan BNPB, penggiat sosial, sukarelawan, dan pihak penggerak sosial lainnya.“Indonesia rawan bencana karena terletak di ring of fire. Karena itu peranan mereka sangat vital," ujarnya.Muhadjir mengatakan, dalam GPDRR ini, Indonesia dan negara lain saling belajar untuk mitigasi bencana. “Kita belajar dari negara lain dan sebaliknya. Karena kita banyak bencana,” katanya.Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, mengatakan, Indonesia menjadi salah satu negara dari 30 negara yang ada di dunia sangat rawan bencana.Indonesia kerap dilanda bencana seperti gempa Palu, NTB juga musibah Gunung semeru, penanganan bisa dilakukan cepat serta tepat."Penanganan pandemi Covid-19, dalam dua tahun kita sudah menanganinya dengan baik,” kata Suharyanto.Seperti diketahui, Asia Disaster Management & Civil Protection Expo & Conference (Adexco) digelar dari tanggal 23-28 Mei 2022 di Gedung Putih, Art Bali Bali Collection (ABBC), Nusa Dua, Bali, Indonesia.Mengusung tagline, “Reinforce Our Future, From Indonesia to the World”, Adexco merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan seluruh elemen bangsa terkait pemanfaatan teknologi dalam penanganan bencana.Menurut analisis para ahli, bencana dan fenomena alam yang terjadi di seluruh dunia, 45% terjadi di kawasan Asia.Adexco sebagai pameran dan konferensi terbesar di Indonesia terkait kebencanaan, diharapkan dapat menempatkan Indonesia sebagai pusat solusi kebencanaan di kawasan Asia.Adexco merupakan kolaborasi BNPB yang didukung Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta sejumlah pihak swasta.Direktur Operasional Adexco Andrian menjelaskan, selain di Bali pada bulan Mei ini Adexco juga akan diadakan di Jakarta, pada tanggal 5-7 Oktober 2022 di JIExpo Kemayoran.“Jadi Indonesia bersama industri-industri yang ada bisa menjadi solusi kebencanaan sebagai hasil laboratorium dunia,” kata Direktur Utama Adexco Novry Hetharia.Lanjut dia, Indonesia paling sering terjadi bencana, sehingga disinilah tempat dunia untuk uji lab kebencanaan di seluruh dunia. Karena Indonesia memiliki bencana paling komplit.“Anak bangsa kita atas arahan Presiden Jokowi, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menjual produksi pendukung penanggulangan kebencanaan ke luar negeri,” harapnya.