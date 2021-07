Supermarket, Bank, dan Apotik di Surabaya Buka Selama PPKM Darurat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Surabaya: Pusat perbelanjaan atau mal di Surabaya tutup sementara dari aktivitas perdagangan. Kebijakan ini berlaku selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) Darurat pada 3-20 Juli 2021."Mal tutup, yang dibuka hanya aksesnya saja untuk sektor esensial saja, dan jam 20.00 WIB wajib tutup," kata Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur, Sutandi Purnomosidi, saat dikonfirmasi, Minggu, 4 Juli 2021.Baca: Melonjak, Kasus Covid-19 di DIY Bertambah 1.358 Sektor esensial yang dimaksud Sutandi adalah kategori yang menjual kebutuhan sehari-hari seperti supermarket dan pasar swalayan. Kemudian tenant pharmacy, yakni apotek dan toko obat.Tak hanya itu, ada sektor esensial lain yang juga boleh beroperasi seperti ATM center, dan kantor layanan perbankan di dalam mal. Lalu gerai kuliner seperti restoran juga diizinkan beroperasi. "Tapi layanan makanan di tempat (dine in) tidak boleh alias dilarang. Jadi layanannya hanya take away only saja," jelasnya.Penutupan mal ini merupakan ketetapan sesuai Inmendagri (Instruksi Menteri Dalam Negeri) dan SK (Surat Keputusan) Gubernur, dan Wali Kota Surabaya, tentang PPKM Darurat. Dalam kebijakan itu, dijelaskan pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali restoran, toko dan pasar swalayan modern, dan dibatasi sampai pukul 20.00 WIB.Berikut jadwal dan daftar toko/layanan yang buka saat PPKM Darurat di pusat perbelanjaan dan mal Surabaya, melansir dari akun Instagram masing-masing pusat perbelanjaan.Tunjungan PlazaJam operasional: Senin-Minggu pukul 11.00 - 20.00 WIBToko/layanan yang buka : Supermarket, Pharmacy, ATM Center/Bank, Tenant makanan dan minuman (hanya untuk take away dan delivery).Royal PlazaJam operasional: Senin-Minggu pukul 11.00 - 20.00 WIBToko/layanan yang buka: Supermarket, Pharmacy, ATM Center/Bank, Tenant makanan dan minuman (hanya untuk take away dan delivery).Plaza SurabayaJam operasional: Senin-Minggu pukul 11.00 - 20.00 WIBToko/layanan yang buka: Supermarket, Pharmacy, ATM Center/Bank, Tenant makanan dan minuman (hanya untuk take away dan delivery).Galaxy MalJam operasional: Senin-Minggu pukul 11.00 - 20.00 WIBToko/layanan yang buka: Supermarket, Pharmacy, ATM Center/Bank, Tenant makanan dan minuman (hanya untuk take away dan delivery).BG JunctionJam operasional: Senin-Minggu pukul 10.00 - 20.00 WIBToko/layanan yang buka : Transmart, Pharmacy, ATM Center, Perbankan, Tenant makanan dan minuman (hanya untuk take away dan delivery).Grand CItyJam operasional: Senin-Minggu pukul 09.00 - 20.00 WIBToko/layanan yang buka: Supermarket, Pharmacy, ATM Center, Perbankan, Tenant makanan dan minuman (hanya untuk take away dan delivery).Pakuwon MalJam operasional: Senin-Minggu pukul 11.00 - 20.00 WIBToko/layanan yang buka: Supermarket, Pharmacy, ATM Center, Perbankan, Tenant makanan dan minuman (hanya untuk take away dan delivery).Ciputra WorldJam operasional: Senin-Minggu pukul 11.00 - 20.00 WIBToko/layanan yang buka: Supermarket, Pharmacy, ATM Center, Perbankan, Tenant makanan dan minuman (hanya untuk take away, delivery, dan pemesanan online).Pakuwon CityJam operasional: Senin-Minggu pukul 11.00 - 20.00 WIBToko/layanan yang buka: Supermarket, Pharmacy, ATM Center, Perbankan, Tenant makanan dan minuman (hanya untuk take away dan delivery).WTCJam operasional: Senin-Minggu pukul 10.00 - 17.00 WIBToko/layanan yang buka: Logistik, minimarket, service center resmi, operator, dan Tenant makanan dan minuman (hanya untuk take away dan delivery)ITC Mega GrosirJam operasional: Senin-Minggu pukul 11.00 - 19.00 WIBToko/layanan yang buka : Bank, Carrefour, Apotik/toko obat. KFC, A&W, Pizza Hut, Texas, dan Food City (hanya untuk take away).(DEN)