Keluarga Minta Basarnas Cari Korban Kapal Tenggelam

: Tujuh awak Kapal Motor Multi Prima 01 belum ditemukan. Kapal tersebut tenggelam di perairan Selat Bali sepekan lalu. Keluarga pun mendesak Basarnas terlibat dalam proses pencarian korban.Gerardus Geo Pari terus menunggu kabar tentang putranya, Phillipus Kopong Beni Bahy yang hilang bersama enam rekannya. Gerardus yakin putranya selamat. Lantaran itu, ia meminta petugas gabungan terus mencari keberadaan Phillipus dan teman-temannya."Untuk itu, kami mendesak Basarnas turun tangan. Kalau hanya mengandalkan tim lokal, kami khawatir nasib anak-anak kami tak jelas. Lalu kemana lagi kami mengadu," kata Gerardus, Kamis, 29 November 2018.Gerardus kini tengah berkumpul bersama keluarga besarnya di Desa Wato One, Kecamatan Witihama, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Philipus, 47, merupakan anak pertama dari enam bersaudara.Sejak tiga tahun lalu, Philipus bekerja di KM Multi Prima 01 sebagai chief engineer. Philipus menikahi seorang perempuan asal Jember, Sri Andayani. Keduanya memiliki dua anak, yaitu Maria Matilda Deran Songan, 18 dan Eustasia Angel Salsaputri Bahy, 9.Kamis, 22 November 2018, KM Multi Prima 01 mengangkut 14 awak berlayar dari Surabaya, Jawa Timur menuju Waingapu, NTT. Kapal memuat bahan bangunan.Ombak setinggi kurang lebih 2 meter menghantam kapal. Pekerja kapal sempat memberi sinyal bahaya. Sekitar pukul 18.00 Wita, kapal tenggelam di perairan sekitar Pulau Kapoposan Bali, Lombok Utara, NTB.KM Cahaya Abadi 201 yang sedang melintasi perairan Selat Bali menerima sinyal itu. KM Cahaya Abadi 201 mendekat ke lokasi dan menyelamatkan tujuh awak, yaitu:1. Bob Chris Butarbutar, 26, warga Parapat Medan2. Rahmat Tuloh, 27, warga Lamongan3. Debiyallah Sastria, 27, warga Larantuka Flores4. Zainal Arifin berasal, 21, warga Larantuka Flores5. Benyamin Henuk, 34, warga Larantuka Flores6. Aldy Hidayat, 18, warga Makassar7. Haji Jamaludin, 20, warga Larantuka FloresSedangkan tujuh awak yang masih hilang, yaitu:1. Syamsul Salda, 38, warga Flores Timur2. Tarsisius Atulolon atau Joi, 35, warga Desa Puka One, Flores Timur3. Pande, 67, warga Jakarta4. Riski, 26, warga Kupang5. Sutrisno, 57, warga Sragen6. Soni Kancil, 41, warga Flores7. Philipus Bahy, 43, warga Desa Wato One, Flores Timur(RRN)