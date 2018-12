Stok dan Harga Pangan Strategis di Sumut Stabil

Badan Ketahanan Pangan Kementarian Pertanian (BKP Kementan) bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Utara (Sumut) melakukan pemantauan harga dan stok pangan di sejumlah pasar. Upaya ini dilakukan untuk menjamin kestabilan harga pangan dan ketersediaan stok pangan menjelang Natal dan tahun baru 2019.Pemantauan dilakukan di Pasar Pusat dan Pasar Petisah oleh Kepala Bidang Keterserdiaan Pangan, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan BKP Kementan Rachmi Widiriani, Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan dan Peternakan Sumut Ahmad Safrie Nasution, serta Kepala Pasar Pusat Idham Siregar."Dari pemantauan yang kami lakukan, harga komoditas pangan strategis, terutama daging sapi, telur, dan daging ayam ras ada kenaikan harga. Namun masih stabil dan tidak bergejolak. Pasokan juga cukup," ujar Rachmi, dalam keterangan tertulis, Kamis, 13 Desember 2018.Dari hasil pantuan, harga daging ayam ras Rp28 ribu per kilogram (kg) dari sebelumnya Rp27 ribu per kg. Namun harga masih di bawah harga acuan pemerintah (HAP) sebesar Rp34 ribu per kg.Sementara itu, harga telur ayam ras dijual Rp1.200 hingga Rp1.400 per butir, jika dikonversi ke kilogram Rp21.600 hingga Rp22.400 per kg. Harga tersebut naik bertahap, namun harga tetap stabil dan pasar masih bisa menyerap."Kenaikan harga telur sekitar akhir November hanya Rp50-Rp100 per butir dan itu tidak berpengaruh terhadap penjualan," ujar Ahcuan, pedagang telur di Pasar Petisah.Terkait beras, harga beras premium sebesar Rp13 ribu per kg, beras medium Rp11 ribu per kg, beras termurah Rp10.500 per kg. Harga relatif stabil sebab harga eceran tertinggi (HET) beras medium di Sumatera Utara Rp9.950 per kg dan premium Rp13.300 per kg.Untuk komoditas hortikultura seperti harga cabai merah keriting sekitar Rp18 ribu per kg , bawang merah Rp22 ribu-Rp28 ribu per kg. Sedangkan, HAP bawang merah Rp32 ribu per kg.Komoditas peternakan seperti daging sapi lokal segar di kisaran Rp 110 ribu per kg dan Rp80 ribu per kg untuk daging sapi beku. Harga stabil sejak Idulfitri 2018.Menurut pedagang sapi Agus, daging yang dijual bervariasi. Masyarakat mempunyai pilihan untuk memilih daging segar atau beku, sekaligus menjaga omzet perdagangan."Kenaikan harga terjadi menjelang tahun baru karena saat Natal, masyarakat Sumut lebih fokus melaksanakan ibadah," kata Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan dan Peternakan Sumut Ahmad Syafri Nasution.(ROS)