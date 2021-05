Harga Bahan Pokok di Jatim Cenderung Stabil Setelah Lebaran

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Surabaya: Harga komoditas bahan pokok di Jawa Timur stabil setelah Idulfitri 2021. Namun, ada beberapa komoditas yang masih mengalami kenaikan harga."Misalnya harga daging ayam yang semula Rp35.000 naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Harga daging sapi dari sebelumnya Rp100 ribu naik jadi Rp120 ribu per kg," kata Qurratun Aini, 28, salah satu pengunjung Pasar Karah, Surabaya, Rabu, 19 Mei 2021.Meski demikian, sebagian besar harga sembako lainnya relatif stabil. Misalnya harga telur sebesar Rp24 ribu per kg, gula pasir sebesar Rp12 ribu per kg, minyak goreng curah Rp10.000 per liter."Saat ini yang harganya masih mahal cuma daging ayam dan sapi, selisih harganya mencapai Rp10 ribuan," katanya.Sementara Mustofa, 48, pedagang sembako di Pasar Krempyeng, Kabupaten Gresik, menyatakan sebaliknya. Beberapa harga sembako di Gresik cendrung menurun, seperti harga beras medium dari harga Rp11.029 turun menjadi Rp10.957 per kg.Kemudian harga telur ayam Rp22.571 turun menjadi Rp22.286 per kg, cabai rawit dari harga Rp46.143 turun menjadi Rp45.414 per kg. Sedangkan harga ayam potong boiler Rp39.571 turun menjadi Rp39.429, bawang merah dari Rp27 ribu turun menjadi Rp26.857 per kg."Selanjutnya bawang putih dari Rp25.429 turun menjadi Rp25.286 per kg. Tapi khusus harha cabai besar naik menjadi Rp38.286 per kilogram," kata Tofa, sapaan akrabnya.(LDS)