Harga Naik, Sekilo Beras di Majalengka Rp17 Ribu

Ahmad Rofahan • 17 Februari 2024 12:39



Majalengka: Lonjakan harga beras yang cukup tinggi dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Bahkan di Pasar Sindangkasih, Kecamatan Cigasong, harganya mencapai Rp17 ribu per kilogram (kg). Kenaikam harga beras di pasar, sudah terjadi sejak awal bulan lalu. Supriadi, pengelola Pasar Sindangkasih mengatakan, dibandingkan dengan awal bulan lalu, harga beras mengalami kenaikan Rp1.000 per kilogramnya. "Tadinya Rp16 ribu, sekarang Rp17 ribu per kilogramnya, untuk beras premium," ujar Supriadi, Sabtu, 17 Februari 2024. Menurut Supriadi, kenaikan harga juga dialami oleh beras medium. Jika sebelumnya berada pada kisaran Rp15 ribu per kilogramnya, saat ini mencapai Rp16 ribu per kg. Kenaikan lainnya, dirasakan beras medium kualitas II. Dari sebelumnya dijual Rp12 ribu per kg, saat ini sudah dibanderol dengan harga Rp14 ribu per kg. "Antara beras medium dan premium, naiknya hampir bersamaan," ujar Supri. Selain beras, harga ayam ras di Pasar Sindangkasih Cigasong juga naik menjadi Rp42 ribu per kilogram, dan berlangsung sejak awal Februari 2024. Namun, pihaknya mengakui pasokan dan persediaan beras di pasar tersebut relatif aman meski sejak awal tahun ini harganya cenderung bergejolak. "Dari pemantauan kami, beras dan ayam ras menjadi komoditas pangan di Pasar Sindangkasih Cigasong, yang harganya bergejolak," kata Supriadi. Ia menyampaikan, berdasarkan pemantauan tersebut juga harga-harga komoditas pangan lainnya di Pasar Sindangkasih Cigasong dipastikan relatif stabil. Supriadi mengakui, harga beras mulai bergejolak sejak awal tahun ini, dan dark hasil pemantauan juga ternyata cenderung meningkat setiap bulannya. "Kami mencatat, harga beras medium dan premium setiap bulannya rata-rata naik Rp 1 ribu - Rp 2 ibu, sehingga kini mencapai Rp 17 ribu perkilogram," jelasnya.