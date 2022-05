One Way di Km 70 Sampai Km 414 GT Kalikangkung Ditutup

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bekasi: Rekayasa lalu lintas satu arah atau one way dari KM 70 Gerbang Tol Cikampek Utama sampai KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung ditutup. Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga, Dwimawan Heru, mengatakan pihaknya mendukung penutupan one way tersebut."Atas diskresi Kepolisian, Jasa Marga mendukung penutupan rekayasa lalu lintas one way yang berlaku dari Km 70 Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek sampai Km 414 GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang sejak pukul 11.48 WIB," kata Heru, Minggu, 1 Mei 2022.Sebelumnya, rekayasa lalu lintas contraflow dari Km 47 Jalan Tol Jakarta-Cikampek sampai Km 70 GT Cikampek Utama juga telah ditutup pada pukul 04.00 WIB, hari ini. Contraflow itu ditutup setelah diberlakukan sejak pukul 23.00 WIB, Sabtu, 30 April 2022.Baca: Kapolda Banten Sebut Lalu Lintas Pelabuhan Merak Kembali Normal "Saat ini Jalan Tol Jakarta-Cikampek dapat dilintasi normal di kedua arahnya, baik arah Cikampek maupun arah Jakarta. Untuk pengguna jalan yang berencana untuk melakukan mudik dari arah Bandung menuju arah Jakarta, dapat mengakses Jalan Tol Jakarta-Cikampek dengan normal," tutur Heru.