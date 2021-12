Didukung Milenial di Bantul, Erick Thohir Dinilai Menginspirasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bantul: Puluhan pemuda di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menamakan diri Gerakan Erick Thohir Untuk Pembaharuan (Get Up) mendeklarasikan dukungan terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Get Up berharap Erick Thohir bisa membawa pembaruan bagi Indonesia.Ketua Get Up Yunan Helmi menilai, Erick Thohir sebagai sosok yang menginspirasi. Sebab, kinerja Erick Thohir sebagai Menteri BUMN juga dianggap memuaskan."Pemilihan tokoh Erick Thohir sebagai bagian penting dalam relawan Get Up berdasarkan kinerja yang dilakukan Erick Thohir telah membawa Indonesia dalam kemajuan ekonomi yang signifikan walaupun dalam masa pandemi," ujar Yunan di Bantul, Minggu, 12 Desember 2021.Selain itu, Erick Thohir juga dirasa mewakili generasi muda Indonesia. Dia yakin bekas Ketua Komite Penyelenggaraan Asian Games atau Inasgoc Asian Games 2018 itu bisa membawa generasi muda beradaptasi dengan perubahan zaman."Para relawan menilai, Erick Thohir mampu mewakili generasi muda Indonesia untuk menuju kemajuan bangsa ini. Erick Thohir juga dinilai mampu mengakomodir pola pikir kaum milenial serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman," ucap Yunan.Rencananya, Get Up bakal dibentuk di seluruh provinsi di Indonesia. Yunan memastikan, Get Up tidak berafiliasi dengan partai politik manapun.Dia menyebut, Get Up murni sebagai wahana perjuangan kalangan muda dalam melakukan kegiatan sosial kemanusian dan kemasyarakatan. Yunan menerangkan, Get Up siap mengawal dan bergabung dalam sinergi pembangunan ekonomi kreatif dan bersaing dalam arus global."Selain itu juga relawan milenial akan mengamalkan nilai-nilai inspiratif yang berpihak dan berdampak langung pada tumbuh kembangnya perekonomian lintas zaman," kata Yunan.