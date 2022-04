Penjaga Warkop Coba Bunuh Diri Usai Kepergok Perkosa Pelanggannya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bekasi: Seorang penjaga warung kopi berinisial OR, 23, melakukan aksi percobaan pemerkosaan ke pelanggan wanitanya, R, 20, di tempatnya berjualan. Warkop tersebut diketahui berada di Jalan Bintara IX, RT 02/RW 05, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat.Ketua RW setempat, Ahmad Bisri Mustofa menyatakan, peristiwa itu terjadi pada Jumat 1 April 2022. Peristiwa itu bermula ketika R datang ke warkop bersama suaminya sekitar pukul 13.00 WIB pada hari kejadian.Saat berada di sana, suami R yang merupakan pengemudi ojek online mendapatkan order sehingga harus meninggalkan warkop. Dia mengatakan, saat itu masih ada sejumlah rekan suami korban sesama pengemudi. Selanjutnya, teman-teman dari suami korban juga pergi meninggalkan warkop."Nah ketika teman suaminya lagi pada pergi ada tarikan segala macem, sekitar jam setengah dua tahu-tahu dia (korban) langsung ditarik sama penjaga warkop itu bernama O," katanya di Bekasi.R kemudian dibekap dan dibawa masuk ke dalam dapur. Di sana, OR berusaha melakukan aksi percobaan pemerkosaan kepada korban."Jadi si R ini dibekap, langsung dibawa ke dalam dapur. Dibekap langsung kejadian dilecehkan dipengang-pegang semuanya sampai dicolok-colok," tuturnyaR kemudian melakukan perlawanan dengan menendang dan memukul bagian wajah OR hingga terkena kacamatanya. Dia pun lepas dari jeratan OR dan langsung keluar warkop serta berteriak sekeras-kerasnya untuk meminta pertolongan.Teriakan itu pun membuat warga datang dan memberikan pertolongan kepada R. Setelah itu, warga langsung menggeruduk warkop untuk menangkap pelaku. Detik-detik OR hendak ditangkap warga viral di media sosial."Dia juga sempat mau bunuh diri pakai pisau pas diamankan warga, untung enggak sampai kejadian," katanya.Bisri menambahkan, OR dan R saling kenal. Karena, suami seringkali nongkrong di warkop yang dijaga OR.Terpisah, Kasie Humas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Erna Ruswing Andari, mengkonfirmasi peristiwa tersebut.Erna mengatakan, kasus tersebut kini sedang ditangani. OR pun telah ditahan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut."Benar itu kami benarkan ada kejadian tersebut kasusnya sekarang sudah dilimpahkan ke unit PPA Polres Metro Bekasi Kota," katanya.