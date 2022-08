Jelang Pilpres 2024, Relawan Gus Muhaimin se-Jatim Gelar Ajang Konsolidasi

Baca: KIB Daftar Bersama ke KPU pada 10 Agustus

Surabaya: Seluruh relawan Muhaimin Iskandar di Jawa Timur akan menggelar kegiatan Gus Muhaimin Festival the Next 2024 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Sabtu, 6 Agustus 2022. Selain ajang konsolidasi, kegiatan itu sekaligus kick off relawan di tingkat provinsi pertama dimulai dari Jatim."Ini ajang konsolidasi seluruh relawan di Jatim. Boleh dibilang ini adalah kicf off di tingkat provinsi," kata Ketua Panitia Gus Muhaimin Festival the Next 2024, Faisol Riza, di Surabaya, Jumat, 5 Agustus 2022.Pada kegiatan festival itu akan diikuti seluruh relawan dan simpatisan Gus Muhaimin se-Jatim. Hal ini dilakukan untuk menyatukan visi seluruh relawan dalam rangka mendukung Gus Muhaimin maju sebagai calon presiden 2024."Ini nama kegiatan Gus Muhaimin adalah kesepakatan bersama agar yang selama ini menggunakan aribut Relawan Muhaimin Peduli, Gus Ami, Cak Imin, Muhaimin Squad dan lain-lain, sekarang relawan sepakat gunakan Gus Muhaimin Festival," jelasnya.Selain di Jatim, kegiatan serupa selanjutnya juga akan digelar di Provinsi Jawa Barat. Kemudian di Jawa Tengah, dan provinsi lainnya di Indonesia. "Ini sudah kita komunikasi dengan teman-teman provinsi lain, kemudian tanggal 14 Agustus mendatang juga digelar kegiatan serupa di Jabar. Dan pada September nanti kita akan gelar di Jateng dan provinsi lain," ungkapnya.Faisol berharap kegiatan ini bisa menyatukan dan semakin menyolidkan dukungan seluruh relawan yang sejak awal mendukung Gus Muhaimin maju di Pilpres 2024. "Mudah-mudahan ini bisa menyatukan seluruh relawan dan komunitas yang sedari awal mendukung Gus Muhaimin maju di Pilpres 2024 mendatang," bebernya.Menurut Faisol kegiatan Gus Muhaimin Festival itu akan dihadiri sekitar 100.000 orang, mulai dari relawan, simpatisan, dan masyarakat lainnya. Acara itu akan menampilkan beberapa band papan atas, seperti Charli Setia Band, D'Massive, Jamrud, New Monata, Joy Jeconiah, dan artis-artis lokal."Acaraanya diselenggaran 14.00 WIB sampe 17.30. Ini konser terbesar di Jatim yang digelar untuk publik. Ini penting, untuk menormalisasi kehidupan kita pasca pandemi covid-19," ujarnya.