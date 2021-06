Wali Kota Bandung Terbitkan Surat Edaran 75 Persen ASN WFH

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bandung: Wali Kota Bandung, Oded M. Danial mengeluarkan surat edaran pengaturan bekerja dari rumah (Work From Home) bagi ASN dan Non ASN sebesar 75 persen. Hal itu menyusul 300 ASN di Balai Kota Bandung terpapar covid-19 Keputusan tersebut sesuai dengan surat edaran nomor 443/SE.088-BKPSDM tertanggal 28 Juni 2021 tersebut berkaitan dengan meningkatkanya kasus positif covid-19 di Pemkot Bandung."Perkantoran di lingkungan Balai Kota Bandung diberlakukan Pembatasan Kegiatan pada tempat kerja/perkantoran melalui pengaturan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi seluruh ASN dan Non ASN, dengan menutup sementara seluruh aktivitas di lingkungan Balai Kota Bandung," Kata Oded dalam surat edaran pada Senin, 28 Juni 2021.Baca: RSUP Dr Sardjito Dirikan Tenda Darurat Antisipasi Pasien Covid-19 Selain itu, Oded pun mengintruksikan agar pegawai yang berada di luar lingkungan Balai Kota Bandung pun untuk sama memberlakukan WFH sebesar 75 persen. Namun jika terjadi lonjakan kasus covid-19 disalah satu perkantoran pemerintah, Oded mengintruksikan agar WFH total atau sebesar 100 persen."Apabila jumlah ASN dan Non ASN yang terpapar covid-19 tinggi, maka dapat memberlakuan Pembatasan Kegiatan pada Tempat Kerja/Perkantoran melalui WFH bagi seluruh ASN dan Non ASN (100%) dan menutup sementara aktivitas di lingkungan kerja masing-masing," jelas Oded.Sementara itu Oded pun melarang ASN dan non-ASN untuk melakukan aktivitas diluar jam kerja selama melaksanakan WFH. Bahkan setiap pegawai wajib mengisi kehadiran secara daring."Surat Edaran ini mulai berlaku dari tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan 5 Juli 2021 dan akan dievaluasi kembali sesuai perkembangan kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019," ujar Oded.(DEN)