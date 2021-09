Palembang Kini Terapkan PPKM Level 2

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Palembang: Kota Palembang turun status ke dalam daftar daerah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) level 2. Sebelumnya Palembang masuk dalam status PPKM level 3."Berdasarkan instruksi terbaru Kementerian Dalam Negeri Nomor 44 2021 Palembang saat ini masuk dalam PPKM level 2 dengan peta zonasi kuning atau risiko rendah," kata Kepala Dinkes Palembang, Fauziah, Selasa, 21 September 2021.Baca: 141 Titik Panas Terdeteksi di Bangka Belitung Fauziah mengatakan penurunan level PPKM ini berdasarkan beberapa indikator yakni kasus konfirmasi. Dimana kasus konfirmasi Palembang berada pada tingkat 1 dengan kasus 8.50 per 100 ribu penduduk per minggu.Kemudian rawat inap berada pada tingkat 1 dengan jumlah 2.21 per 100 ribu penduduk per minggu. Begitu juga tingkat kematian di Palembang yang saat ini berada pada tingkat 1 dengam nilai 0.93 per 100 ribu penduduk per minggu.Selain itu indikator lain yakni kapasitas respon dengan rincian positive rate sebesar 0,78%. Tracing sebesar 4,75 dengan ratio kontak erat kasus konfirmasi per minggu dan treatmen atau BOR sebesar 11,54 per minggu."Berdasarkan indikator ini kita (Palembang) masuk PPKM level 2,” ujarnya.Sementara Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, mengatakan saat ini kondisi covid-19 di Palembang sudah menunjukkan tren menurun.Ini ditandai dengan tingkat keterisian tempat tidur atau BOR yang semakin menurun. Begitu juga angka kasus. Malah beberapa pekan terakhir meski masih di level 3, kondisi covid-19 sudah berada di zona kuning atau risiko rendah."Kita juga terus berupaya menggencarkan vaksinasi kepada masyarakat. Jika vaksinasi terus berlanjut, kita optimistis bisa masuk zona hijau, sehingga aktivitas kembali normal," ungkap Fitrianti.