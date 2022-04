Kendaraan Pemudik Masih Bisa Melaju Hingga 100 KM per Jam

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Semarang: Arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah terpantau lancar pada sekitar pukul 21.00 WIB, Kamis, 28 April 2022. Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Agus Suryonugroho, mengatakan para pemudik bisa melajukan kendaraan mereka dengan kecepatan 90 hingga 100 kilometer per jam."Arus lalu lintas pada malam ini lancar. Kendaraan masih bisa melaju dengan kecepatan 90 hingga 100 kilometer per jam. Tadi saya dengan Bapak Kapolda sudah menyisiri sejak dari Pejagan lancar. Termasuk di jalur-jalur alternatif," kata Agus di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah.Baca: Urai Arus Mudik di Merak, Pelabuhan Indah Kiat Dibuka untuk Truk Agus berharap pada arus mudik Lebaran 2022 tidak ada kecelakaan yang terjadi di wilayah Jateng. Dia menegaskan sejak diterapkannya kebijakan sistem jalur satu arah (one way system), sejak dari kilometer 49 Cikampek, Jawa Barat, tidak ada kejadian yang menonjol di Jateng."Kejadian menonjol nihil. Kami mengharapkan tidak ada kecelakaan di Jateng. Kami sudah menyiapkan skenario-skenario untuk memperlancar arus mudik," jelas Agus.Sejak diterapkan one way system pasa pukul 17.00 WIB, menurut Agus, arus mudik dari arah Jakarta sudah masuk ke wilayah Jawa Tengah. "Rombongan mudok sudah masuk ke Jateng, dan Polda Jateng sudah siap. Kita sudah menyiapkan rest area sudah cukup banyak, agar penumpang bisa istirahat di sana," ungkapnya.Dari pantauan Medcom.id di gerbang tol Kalikangkung, arus mudik dari arah Jakarta didominasi oleh kendaraan pribadi. Sejak berita ini dibuat pada pukul 21.14 WIB, para pemudik dengan leluasa keluar dari gerbang tol Kalikangkung untuk kemudian meneruskan perjalanan ke kampung halaman masing-masing.