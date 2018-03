Dibutuhkan Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Sukseskan UNBK di Siak

Ketua Komisi X DPR Djoko Udjianto menilai adanya ketimpangan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Kabupaten Siak dengan daerah lain di Provinsi Riau.Khusus untuk Kabupaten Siak tergambar di tingkat SMA, UNBK mandiri 20 persen, UNBK gabung 8 persen, dan Non UNBK 72 persen. Sedangkan tingkat SMK, UNBK mandiri 66,67 persen, UNBK gabung 25 persen, dan Non UNBK 8,33 persen."Sekarang ini butuh koordinasi oleh pemerintah daerah dan pusat. Kepada Kemendikbud perlu dicarikan cara agar ketertinggalan di Kabupaten Siak ini bisa diimbangi dan mengejar daerah lain," tutur Djoko dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 22 Maret 2018.Pada saat meninjau SMK 1 Kabupaten Siak, dirinya juga menemukan sarana dan fasilitas yang kurang layak. Seperti minimnya jumlah komputer, listrik sering padam dan terbatasnya ruangan ber-AC.Untuk itu usai kunjungan ini dia berharap terjalinnya sinergitas yang baik dalam mensukseskan pelaksanaan UNBK yang akan berlangsung dalam waktu dekat. "Komisi X juga akan menyampaikan temuan ini saat rapat kerja dengan Mendikbud nantinya," tutup Djoko.UNBK tingkat SMA tahun 2018 di Provinsi Riau rata-rata masih di bawah 50 persen. Disparitas antar kabupaten/kota yang melaksanakan UNBK relatif tinggi. Dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, hanya dua kabupaten/kota yang melaksanakan UNBK mandiri lebih dari 70 persen.Pertama, di Kota Pekanbaru melaksanakan UNBK mandiri 75 persen, bergabung dengan sekolah lain 11 persen, dan sisanya 19 persen dengan non UNBK (UNKP : Ujian Nasional Kertas dan Pensil). Selanjutnya, di Kabupaten Rokan Hulu yang melaksanakan UNBK mandiri 71 persen, dan sisanya 29 persen melaksanakan UNKP.Berbeda dengan UNBK tingkat SMA, pelaksanaan UNBK tingkat SMK tahun 2018 di Provinsi Riau secara rata-rata 70 persen melaksanakan secara mandiri. Hanya di Kabupaten Kampar yang melaksanakan UNBK mandiri di bawah 50 persen. Bahkan, dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, enam di antaranya melaksanakan UNBK, meski sebagian bergabung dengan sekolah lain. Dan di Kabupaten Rokan Hulu hampir 90 persen melaksanakan UNBK secara mandiri.(ROS)