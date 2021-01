Gubernur Sulsel Bakal Kurangi Pegawai Non PNS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Makassar: Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tidak menerima pegawai non PNS . Hal tersebut dilakukan lantaran saat ini pegawai non PNS dinilai cukup banyak."BKD harus setop penerimaan non PNS. BKD itu satu pintu, tidak ada lagi OPD yang angkat atau kasi pindah orang, biar BKD yang mengatur," katanya, di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin, 25 Januari 2021.Baca: PPKM di Kabupaten Cirebon Diperpanjang Hingga 8 Februari Mantan Bupati Bantaeng itu mengatakan bahwa selama ini pegawai non PNS di semua OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah cukup banyak. Sehingga membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Dia meminta kepada BKD untuk melakukan screening terhadap seluruh pegawai non PNS di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan melakukan pengurangan. Sehingga, anggaran bisa dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS."Kita melakukan screening, supaya kita dapat postur yang ideal. Honorer saja Rp400 miliar, kalau bisa kita rampingkan dan gunakan untuk naikkan TPP," jelasnya.Pengurangan pegawai non PNS tersebut nantinya akan dinilai sesuai dengan merit system yang merupakan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.Dengan sistem ini, pegawai pemerintahan baik PNS maupun non PNS diharapkan bisa bekerja secara maksimal. Hal itu kata Nurdin Abdullah berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Aparatur Sipil Negara."Inilah yang sebenarnya kita inginkan, Sulawesi Selatan yang pertama memberlakukan merit system. Ini membantu kita bekerja by sistem," ujarnya.(DEN)