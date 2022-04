Pasar Murah Ramadan di Palembang Digelar hingga 28 April

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Palembang: Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatra Selatan, membuka pasar murah ramadan di 18 Kecamatan. Pasar murah berlangsung dari 4 April 2022 hingga 28 April 2022."Pasar murah bazar ramadan bertujuan membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat selama ramadan," kata Wali Kota Palembang, Harnojoyo, Rabu, 6 April 2022.Harnojoyo mengatakan sembako yang dijual di pasar murah tersebut lebih murah dibandingkan pasaran.Seperti daging beku dijual Rp80 ribu per kg, minyak Fortune Rp22 ribu per liter, tepung milia Rp10.500 per kg, gula PSM Rp13.500, beras medium 5 kg dari Bulog Rp55 ribu, daging kerbau 1 kg Rp123 ribu, minyak goreng Sunco 2 liter Rp49 ribu, dan cabe Rp43 ribu per kg."Awal ramadan ini harga sembako masih stabil. Meski begitu pasar murah ini tetap dibuka untuk membantu masyarakat. Nantinya pasar murah ini digelar gantian di setiap Kecamatan," ujarnya.Baca juga: Pemkot Bogor Tambah Persediaan Daging Sapi Selama Ramadan Pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang akan datang ke pasar murah ramadan ini untuk tetap menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan."Jangan sampai nanti dapat barang harga murah tetapi malah sakitnya yang mahal," ungkapnya.Sementara itu, Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, berharap harga sembako yang dijual di pasar murah ini bisa lebih murah lagi.Seperti harga minyak goreng misalnya, di pasaran Rp25 ribu per liter, disini dijual Rp22 ribu hingga Rp23 ribu per liter."Kalau bisa harga lebih murah lagi. Apalagi sedang bulan puasa, seharusnya tidak mengambil untung besar untuk membantu masyarakat. Jadi momen bersedekah," katanya.