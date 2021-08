Papua Disebut Hidup Harmonis Lewat Budaya

(FZN)

Papua: Kerukunan dan toleransi di Papua disebut telah ada sejak abad 15 melalui interaksi kerajaan Tidore. Hubungan antar-agama juga sangat harmonis, terbukti dari menjamurnya kerajaan-kerajaan Islam pada abad 16 di Raja Ampat.Hal itu diungkapkan Ketua PWNU Papua Toni Wanggai dalam webinar internasional bertajuk ‘Religions Education and the challenge of harmony In Papua-Indonesia and cape-town-South Africa: A comparison’ Rabu, 18 Agustus 2021.Dia menyebut hubungan Islam dan Kristen di Papua sangat harmonis sejak 200 tahun lalu. Sultan Tidore bahkan mengantar misionaris Kristen dari Jerman Otto dan Greisler di Papua pada 1855.Pendekatan budaya yang dilakukan misionaris dengan menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa daerah membuat Krsiten lebih cepat berkembang di Papua.“Harmoni di pemerintahan Papua juga tergambar dalam istilah 1 tungku 3 batu. 3 batu merupakan perwakilan Islam, Kristen dan Katolik. Pembagian kekuasaan dilakukan seperti gubernur dari Kristen, wakil Muslim dan Sekda Katolik atau sebaliknya. Pendekatan kultural tersebut terus diwariskan,” kata anggota MRP (Majelis Rakyat Papua) tersebut.Antropolog Ikhsan Tanggok menyebut toleransi dan harmoni di Papua terjadi dalam kehidupan sehari-hari termasuk di institusi pendidikan seperti sekolah dan universitas. Ada tiga institusi pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam menciptakan harmoni dan toleransi di Papua, yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Yapis.Ikhsan mengatakan, Papua memiliki tradisi yang kental dengan toleransi, salah satunya Bakar Batu. Tradisi itu sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan dan simbol dari solidaritas yang kuat. Bakar Batu juga digunakan sebagai media damai antara kelompok yang berperang.“Rakyat Fakfak Papua Barat juga memiliki filosofi yang diperkenalkan oleh leluhur mereka yaitu satu tungku tiga batu. Tungku adalah simbol kehidupan, tiga batu adalah simbol kamu, saya dan dia yang berbeda agama, etnis, status sosial dalam satu wadah persaudaraan,” kata Ikhsan.Simbol harmoni yang lain, kata Ikhsan, Masjid Patimburak, di Desa Patimburak, Fakfak, Papua Barat. Masjid itu dibangun Raja Pertuanan Wertuar pada 1870. Arsitektur masjid berupa kombinasi dari masjid dan gereja. “Masjid ini dibangun oleh tiga kelompok agama, yaitu Islam, Katolik dan Protestan,” kata guru besar UIN Jakarta tersebut.Cendekiawan Afrika Selatan Nuraan Davids mengapresiasi harmonisasi di Papua. Dia menyebut komunitas muslim di Afrika Selatan khususnya di Cape Town mengambil contoh positif dari komunitas muslim di Indonesia.“Prinsip-prinsip fiqih kewarganegaraan termasuk keadilan, partisipasi, penghargaan, tanggung jawab dan akuntabilitas, sangat penting untuk menjaga keharmonisan,” kata Professor of Philosophy of Education in the Department of Picy Studies at Stellenbosch University, South Africa tersebut.Peneliti Indonesia Moslem Crisis Center Maria Ulfa mengatakan, masyarakat Papua Indonesia dan Cape Town Afrika Selatan hidup penuh kedamaian dan toleransi serta memiliki pola pendidikan dan tradisi dalam menyelesaikan konflik dengan kearifan lokal.“Gagasan toleransi beragama bukan hal yang sulit, karena masing-masing agama mengajarkan tentang saling mengakui dan menghormati pihak lain, Perbedaan dalam sisi bahasa, budaya agama bahkan etnis dapat diterima,” katanya.