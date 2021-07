Papua Disebut Memiliki Nilai Toleransi yang Tinggi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Masyarakat Papua disebut memiliki tingkat tolerasi yang tinggi dan rasa kebersamaan yang kuat. Rasa kebangsaan dan jiwa memiliki NKRI juga telah terpatri masyarakat Papua sejak awal.Hal itu terungkap dalam webinar internasional bertajuk Tolerance in Indonesia (Papua) and Morocca: Experience perspective, yang disiarkan live di channel Youtube INC TV dan NU Channel.Tokoh agama di Papua, Safar Furuada mengatakan, di pesisir Papua telah mengalami proses kepemimpinan dari suku, kerajaan dan akhirnya masuk kepemimpinan NKRI. Tiga masa kepemimpinan itu disebut sudah terbentuk lebih moderat kepada hal-hal yang datangnya dari luar.“Berbeda dengan teman-teman yang di pegunungan. Prosesnya dari kepemimpinan suku langsung ke NKRI, sehingga bisa jadi itu mempengaruhi,” kata Safar.Safar menyebut hubungan toleransi, sosial antar suku, agama dan golongan di Papua sangat baik. Pembangunan masjid selalu ada uluran tangan dari masyarakat yang beragama lain terutama kristiani, dan sebaliknya.“Mereka tersinggung kalau hajat mendirikan bangunan (rumah ibadah) tidak diundang. Mereka satu saudara seperti semboyan ‘satu tungku tiga batu’ yang mandarah daging dalam masyarakat Papua,” katanya.Safar mengatakan, rasa kebangsaan dan jiwa memiliki NKRI telah terpatri sejak awal. Sebab, kata Safar, secara adat masyarakat Papua telah mengalami kebersamaan yang kuat.“Ada ungkapan, kalau belajar toleransi belajarlah pada masyarakat Papua. Karena telah menerapkan toleransi yang riil yang tidak dimuat dalam buku-buku,” ujarnya.Safar berharap, adanya Otsus jilid II dapat menambah gairah, semangat membangun di kawasan timur Indonesia, terutama pembangunan dalam bidang keagamaan. “Kita berharap Papua menjadi barometer toleransi dan Indonesia menjadi negeri yang makmur dan sejahtera,” kata Safar.Tokoh agama di Papua Idrus Al Hamid mengatakan perjumpaan agama di Papua melahirkan harmoni dan kebersamaan serta toleransi yang tinggi.“Masyarakat Papua mampu membangun kehidupan yang penuh toleran. Kegiatan keagamaan dijadikan sebagai kegiatan bersama walaupun beda agama,” kata Idrus.Selain Safar dan Idrus, turut hadir dalam webinar Khalid Touzani (cendekiawan Moder Maroko, Penulis Buku Toleransi Antar Agama, Peraih Nobel Syekh Sidi al Mukhtar al Kunti For Global Culture, Direktur of Marocan Center for Cultre Investment, dan Angggota Liga Arab), Muhammad Shofin Sugito (Akademisi UIN Maulana Hasanudin Banten.Panita penyelenggara dari INC TV M Taufan mengatakan, dari webinar terungkap bahwa tidak benar Papua dipenuhi konflik, kekerasan, dan keterbelakangan. Papua tempat yang damai dan harmonis.“Orang Papua penuh kehangatan, persaudaraan tanpa pamrih dan apa adanya. Mereka memperlakukan orang lain sebagai keluarga hingga menjaga harkat, martabat dan kehormatan diri sendiri sama dengan yang dilakukannya untuk orang lain,” kata Taufan.(FZN)