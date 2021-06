Spanduk Dukung KPK Bertebaran di Banten

Banten: Spanduk berisi dukungan kepada pimpinan KPK terpasang di sejumlah titik di Serang, Banten. Spanduk juga berisi penolakan terhadap pegawai KPK yang gagal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).



Perwakilan Korps Mahasiswa dan Pemuda NKRI (Kompan) Banten Zikri Wahyudi mengatakan, pihaknya sengaja memasang spanduk sebagai aksi solidaritas mahasiswa serang Banten kepada KPK RI.



“Kami mendukung setiap langkah yang diambil oleh pimpinan KPK sesuai amanah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Kami juga menentang langkah pegawai KPK yang gagal Tes Wawasan Kebangsaan,” kata Zikri, Jum'at, 18 Juni 2021.



Zikri mengungkapkan, saat KPK mau diperkuat melalui UU No 19 Tahun 2019, Novel Cs menolak. “Novel Baswedan Cs justru melakukan manuver dengan membentuk Wadah Pegawai (WP) KPK RI dan menolak revisi UU KPK 2002 menjadi UU No 19 Tahun 2019 saat diproses menjadi RUU,” katanya.



Dia mengungkapkan, pengalihan status pegawai KPK dituangkan melalui PP No. 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN, serta Peraturan KPK No. 1/2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.



Menurutnya, proses implementasi UU yang dijalankan pimpinan KPK sudah melalui mekanisme dan sistematika peraturan dengan menjunjung profesionalitas dalam menjalankan konstitusi.



Dia mengatakan, tata cara alih status pegawai KPK itu telah diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.



Kemudian dilaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan oleh KPK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara. Zikri menyebut sikap Novel Baswedan Cs tidak konsisten.



“Dulu menolak revisi UU KPK Tahun 2002 dan alih status ASN, tetapi sekarang menuntut agar tetap di KPK. Kalau mereka punya niat baik terhadap Republik ini, masih banyak ruang untuk berkontribusi dan mengabdi kepada Bangsa,”





