Eks Pejabat RSUD Wonosari Ditangkap Terkait Kasus Korupsi

Yogyakarta: Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menangkap Aris Suryanto, 50, dalam kasus korupsi di RSUD Wonosari, Kabupaten Gunungkidul. Lelaki yang kini menjabat Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gunungkidul itu ditangkap tak lama usai perjalanan dinas ke Bali.Kepala Sub Direktorat 3 Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY, Komisaris Indra Waspada Yuda menjelaskan Aris ditangkap Sabtu, 4 Maret 2023. Penangkapan Aris itu didasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi DIY Nomor B1132/M.4/FI.1/02/2003, tertanggal 27 Februari 2023, bahwa berkas perkara Aris sebagai tersangka dinyatakan lengkap."Berdasarkan hasil koordinasi dengan JPU (Jaksa Penuntut Umum) pada Jumat, 3 Maret 2023, tersangka AS (Aris Suryanto) segera dilimpahkan. Jadi setelah ditangkap Sabtu, 4 Maret 2023, AS dilakukan pemeriksaan kesehatan," kata Indra di Mapolda DIY, Senin, 6 Maret 2023.Pemeriksaan kesehatan itu dilakukan untuk memastikan mantan Kepala Bidang Medik dan Non Medik RSUD Wonosari itu mampu menjalani proses hukum. Berkas kasus korupsi yang menjerat Aris rencananya akan dilimpahkan ke penuntut umum pada Selasa, 7 Maret 2023.Penetapan Aris sebagai tersangka ini setelah sebelumnya aparat sudah memproses hukum tersangka inisial II pada 2022. Perempuan 63 tahun yang merupakan warga Wonosari, Kabupaten Gunungkidul itu melakukan korupsi pada 2015 dengan modus mengembalikan/mengumpulkan uang pembayaran jasa dokter laboratorium yang telah dibayarkan periode 2009 hingga 2012). Dalih permintaan pengembalian uang oleh eks Direktur RSUD Wonosari itu yakni kesalahan pembayaran.Setelah terkumpul, uang tersebut tidak dimasukkan ke dalam kas RSUD dan tidak dicatat dalam pembukuan kas rumah sakit. Uang senilai Rp470 juta itu lantas disimpan dalam brangkas dan dipakai untuk kepentingan pribadi tanpa mekanisme pencatatan.Dalam perkembangannya, II telah selesai menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Wonosari. Di dalam salinan putusan pengadilan dengan nomor 2 Pidsus-TPK/2022/PN YYK , menyatakan terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan dihukum penjara selama 1 tahun 6 bulan.Adapun dalam kasus ini, AS berperan membuat kwitansi bodong. Tujuan pembuatan kwitansi palsu itu agar seolah-olah di RSUD Wonosari pada 2016 ada kegiatan pekerjaan menggunakan dana. Artinya, Aris terlibat dalam menyebabkan kerugian negara sebesar Rp470 juta."Barang bukti tersangka AS ini sama dengan (terpidana) II, yang kini masih disita kejaksaan," ujarnya."AS kami jerat Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Tipikor dan Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Ancaman pidananya minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun," ujarnya.