86.143 Pelayan Publik dan Lansia di Bogor Segera Divaksinasi Tahap Dua

Bogor: Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor menyebut ada 86.143 orang yang akan disuntik vaksin Sinovac untuk pelayan publik dan lanjut usia (lansia) dalam vaksinasi tahap kedua di Kota Bogor, Jawa Barat."Sasaran by name dan by address sudah terdata. Hingga pelaksanaannya untuk pelayan publik sebanyak 24.954 orang, lansia 61.189 orang, total jumlah penerima vaksin tahap kedua adalah 86.143 orang," kata Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno di Bogor, Jawa Barat, Selasa, 2 Maret 2021.Sambung dia, alokasi vaksin tahap kedua ini berjumlah 7.730 vial dengan masing-masing lima milimeter per vial yang bisa digunakan untuk sembilan sampai 10 dosis. Berbeda dengan vaksinasi tahap satu yakni satu vial untuk satu dosis."Ini berarti dari 7.730 vial dengan IP vaksin 9 dosis ada 69.570 dosis atau untuk 34.785 sasaran, karena 1 orang akan mendapatkan dua dosis dengan interval pemberian 14 hari untuk usia dibawah 60 tahun dan 28 hari untuk usia diatas 60 tahun," kata Retno.Masih kata dia, data yang ada saat ini masih bergerak karena masih ada pendataan bagi sasaran lansia. Pelaksanaan vaksinasi dimulai dari Maret hingga April, namun akan dioptimalkan dalam 30 hari mengingat 12 April memasuki Ramadhan.Ia menambahkan, strategi percepatan capaian vaksinasi di antaranya dengan vaksinasi massal, berbasis fasilitas kesehatan dan mobile vaksinasi atau on the spot."Ketiga strategi ini diharapkan bisa terlaksana dan mempercepat akselerasi dalam pencapaian vaksinasi tahap kedua. Tim yang bertugas melibatkan seluruh tim dari rumah sakit, puskesmas dan Dinkes Kota Bogor. Jadi hari ini ada 24 tim terdiri dari dokter, perawat, bidan dan tenaga administrasi," sebutnya.Ia menyatakan, ada beberapa titik pelaksanaan vaksinasi tahap kedua, di antaranya di Gedung puri Begawan dengan target 1.500 per hari, dilaksanakan mulai awal Maret hingga sasaran sebanyak 24 ribu pelayanan publik bisa terlaksana."Pekan depan, ada dua titik vaksinasi, seperti di IPB Convention Centre dengan sasaran civitas akademik IPB sebanyak 1.300 orang lebih dan SMPN 5 Kota Bogor yang diperkirakan berkapasitas 770 per hari dengan sasaran tenaga pendidik atau guru," akunya.Untuk sasaran Polri akan dilaksanakan di Aula Polresta Bogor Kota, Dinkes bekerjasama dengan RS Bhayangkara. Sementara untuk sasaran TNI sebanyak 2.148 orang. Dinkes akan berkoordinasi dengan Denkesyah dan Rumah Sakit Salak serta ada beberapa titik lainnya, seperti Techno Park maupun Techno Net IPB.Untuk lansia, saat ini masih diprioritaskan di Ibu Kota provinsi. Sehingga untuk Kota Bogor belum didapatkan alokasi vaksin, namun tetap dilakukan pendataan."Setelah sasaran pelayan publik, vaksinasi akan dilanjut dengan lansia," jelas Retno.(LDS)