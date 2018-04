Penerima Bansos Rastra di NTT Mencapai 97%

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos Andi ZA Dulung

Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan sejumlah bantuan sosial (bansos) beras rastra kepada keluarga penerima manfaat. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu, khususnya di wilayah perbatasan.Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kali ini menjadi fokus Kemensos dalam rangkaian kunjungan kerja ke wilayah perbatasan. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos Andi ZA Dulung mengatakan, pola pengiriman bansos rastra di NTT dikirim selama tiga bulan sekali."Di NTT, banyak yang minta setiap tiga bulan sekali, dan itu disetujui karena lokasinya jauh. Jadi menghemat transportasi," ujar Andi kepada Medcom.id, di Kabupaten Belu, NTT, Jumat, 6 April 2018.Langkah tersebut sudah mulai dilakukan sejak Februari 2018. Bansos rastra dikirimkan pada Februari untuk mencukupi kebutuhan selama Januari hingga Maret. Sejauh ini, bansos diterima oleh penerima keluarga manfaat (PKM) di setiap kabupaten."Setiap keluarga mendapatkan 10 kilogram (kg) beras. Daftarnya ada, penerima di Atambua berapa orang, dan laporan yang masuk ke kita semuanya sudah ada. Kalau yang bulan Maret, sebesar 97 persen," katanya.Ia menjelaskan jumlah bansos yang diterima PKM setiap daerah berbeda-beda, bergantung kebutuhan setiap daerah. "Tinggal dihitung saja KPM di situ berapa, dikalikan 10 kg per bulan. Jadi, setiap keluarga dapat 10 kg per bulan. NTT itu penerima rastranya 452.557," ucapnya.Andy menjelaskan dalam memberikan bansos rastra, pihaknya terlebih dahulu melakukan survei bekerja sama dengan Pemda untuk menentukan keluarga yang tergolong sangat miskin. Ada sekitar 40-37 variabel yang dicek dalam menentukan keluarga termiskin."Kelompokkan. Misalnya, dikelompokkan dari demografi dulu, nama, alamat, umur, dan jenis kelamin. Setelah itu dikelompokkan komponen hunian, rumahnya seperti apa, lantainya, dan dindingnya. Kemudian harta yang dimiliki, misalnya berapa sapnya. Kemudian dari segi pendidikan dan penghasilan," jelasnya."Secara prinsip, orang yang di bawah lebih berhak menerima bantuan, itu gunakan basis data terpadu. Itu yang kita pakai sekarang," ucap Andi menambahkan.Pemda akan memperbarui data jumlah para PKM selama enam bulan sekali, sehingga bisa diketahui data orang-orang yang masih tinggal di daerah tersebut, berapa yang meninggal, dan berapa jumlah anak yang lahir.Sejauh ini tercatat 15,5 juta PKM telah menerima bansos rastra. Untuk tahun 2018 ditargetkan 10 juta penerima melalui program bantuan pangan non tunai (BPNT)."Tahun lalu 1,2 juta di 44 kabupaten/kota. Tahun ini tambah 24 kabupaten/jota. Targetnya, insyaAllah 217 kabupaten/kota terjangkau dengan penerima 10 juta keluarga. Tahun 2019, insyaAllah itu sudah tidak ada lagi rastra, tapi berwujud pangan non-tunai," tuturnya.Kemensos memproyeksikan akan memberikan sejumlah bantuan ke 41 kabupaten/kota di wilayah perbatasan. Hal ini sejalan dengan Nawa Cita Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla yang ketiga, yakni membangun dari pinggiran.Pemerintah wajib memajukan masyarakat di sepanjang wilayah perbatasan. Dalam mewujudkan upaya ini, pemerintah bersinergi dengan para pemangku kepentingan lainnya."Kalau hanya bergantung pada APBN, agak sulit dan lama selesainya. Mensos mengambil inisiatif mencoba menggandeng swasta dan dunia usaha untuk ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan," ucap Andi.(ROS)