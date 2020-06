Kota Jayapura Belum Siap Terapkan New Normal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jayapura: Penerapan New Normal belum sepenuhnya dapat diterapkan di Kota Jayapura karena jumlah kasus covid-19 semakin hari semakin meningkat. Ketua gugus tugas penanganan Covid-19 kota Jayapura, Rustan Saru, mengatakan saat ini kota Jayapura belum siap sepenuhnya untuk menjalankan protokol new normal."Untuk New Normal, Kota Jayapura belum siap seutuhnya, tapi kami berharap bisa dilakukan bertahap," kata Rustan saat dikonfirmasi, 5 Juni 2020.Baca: Masjid Gedhe Yogyakarta Belum Selenggarakan Salat Jumat Rustan menjelaskan pembukaan aktivitas ekonomi akan bertahap dimulai dengan membuka salon, pangkas rambut, dan juga mal. Untuk menerapkan status new normal memerlukan banyak syarat yang harus dipenuhi."Bukan hanya dari aspek perkembangan penyebaran virus korona yang meningkat atau menurun, tetapi juga melihat aspek lain seperti ekonomi, budaya, keamanan dan aspek lainnya," jelasnya.Menurut Rustan masyarakat Kota Jayapura juga belum siap sepenuhnya untuk pemberlakukan new normal. Namun sembari sosialisasi protikol new normal, pihaknya juga akan membuka beberapa fasilitas publik di antaranya tempat ibadah, sekolah, dan PNS kembali bekerja."Persoalan saat ini adalah apakah warga Jayapura sudah sanggup menerima protokol kesehatan yang ketat? belum lagi SDM petugas kita yang harus mengawal pelaksanaan protokol kesehatan, seperti di Mall, toko, dan pasar. Itu membutuhkan banyak orang untuk mengawasinya," jelasnya.Sementara Kabupaten Intan Jaya Papua siap menerapkan new normal namun tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, mengatakan dari 15 kabupaten yang masuk dalam zona hijau atau tingkat penyebaran covid-19 di bawah 1 persen termasuk Intan Jaya siap menerapkan new normal."Puji Tuhan di Intan Jaya tidak ada kasus covid-19. Awalnya memang ada ODP, namun sudah bebas setelah menjalani karantina mandiri dan juga penanganan yang baik dari petugas kesehatan. Untuk itu, kami siap menerapkan new normal," kata Natalis di Jayapura.Penerapan new normal sudah dilakukan pihaknya per 5 Juni 2020 dengan membuka sejumlah fasilitas umum. Untuk akses penerbangan, kata Natalis, pihaknya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Papua yaitu dibuka pada 10 Juni 2020."Kalau tidak dibuka, bisa-bisa kami krisis ekonomi. Namun, kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu selalu menggunakan maskes di tempat umum dan menjaga jarak satu sama lain," ujar Natalis.(DEN)