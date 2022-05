Jumat Ini, Jalur Lembang Diberlakukan One Way Berdurasi Pendek

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bandung: Hari ini, Jumat, 6 Mei 2022, petugas Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Cimahi melakukan modifikasi satu jalur atau one way di Lembang, Cimahi, Jawa Barat . Modifikasi one way ini tidak lain untuk mengurai kemacetan yang terus terjadi di bagian barat Bandung ini.Jika biasanya sistem satu jalur ini berdurasi lama, polisi sedikit memodifikasi. One way dari arah Lembang ke Kota Bandung diberlakukan dengan waktu atau durasi yang pendek."Sistem one way dari Lembang ke Bandung diberlakukan dengan durasi antara 15 hingga 20 menit,” demikian dilaporkan presenter Naila Husna dalam tayangan Newsline di Metro TV, Jumat, 6 Mei 2022.One way berdurasi pendek ini diberlakukan untuk mengurai volume kendaraan pengunjung yang berwisata di Lembang. Sejak libur Lebaran 2022, jalur Lembang selalu ramai pengunjung.Baca: Cegah Kepadatan saat Arus Balik Lebaran, Libur Sekolah Diperpanjang Kemacetan di Kawasan Wisata Lembang diperkirakan akan terus terjadi hingga dua hari ke depan. Kemacetan di Lembang ini juga dipengaruhi oleh arus balik kendaraan yang akan meninggalkan Lembang.