Pemkab Purwakarta Sediakan 7.000 Liter Minyak Goreng Seharga Rp18 Ribu

Purwakarta: Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menyediakan 7.000 liter minyak goreng dengan harga Rp18.000 per liter. Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan pihaknya juga menyediakan kebutuhan pokok lainnya menjelang Ramadan. "Dalam operasi pasar murah ini kami menyediakan minyak goreng, telur ayam, daging sapi dan lain-lain," kata Anne saat meninjau pasar murah di Purwakarta, Jumat, 1 April 2022.Ia menyampaikan pasar murah yang digelar di halaman Bale Indung Rahayu Purwakarta merupakan agenda tahunan setiap menjelang Ramadan. Pasar murah ini menyediakan sejumlah kebutuhan bahan pokok seperti minyak goreng, telur ayam seharga Rp18 ribu per 16 butir, dan daging sapi seharga RpRp110.000 per kilogram.Selain itu, pihaknya juga menyediakan gas elpiji 3 kilogram dengan harga Rp16 ribu per tabung, ayam negeri Rp32 ribu per ekor, beras, dan sayuran. Pasar murah juga menyediakan makanan olahan UKM seperti tomat dan kangkung.Baca: Demi Minyak Goreng Curah, Warga di Polewali Mandar Rela Antre Berjam-jam "Masyarakat cukup antusias, apalagi minyak goreng sampai rebutan. Padahal, panitia menyediakan stok tujuh ribu liter minyak goreng pada bazar itu," ujarnya.Anne menyampaikan pasar murah tidak hanya digelar hari ini. Kegiatan itu akan digelar selama Ramadan di 17 kecamatan sekitar Purwakarta."Jadi ini adalah kick off untuk bazar yang akan dilaksanakan road show ke-17 kecamatan, kita mulai di Kecamatan Purwakarta dulu. Nanti pasti akan digelar bazar di 16 kecamatan lainnya," kata Anne.