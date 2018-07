Jelang Asian Games, AP II Kampanyekan Keselamatan Penerbangan

PT Angkasa Pura II melakukan kampanye keselamatan di 15 bandara yang menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Salah satu tujuannya yaitu menyiapkan penyambutan kedatangan kontingen dan tamu ajang Asian Games 2018.Direktur Utama PT Angkasa Pura II M Awaludin memeriksa sejumlah alat di area apron di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Menurut Awaluddin, kegiatan itu bertujuan meningkatkan keselamatan penerbangan, khususnya di area ramp di sisi udara."Ada kegiatan ground handling, ada kegiatan passenger handling, dan maskapai yang berkaitan dengan penerbangan,” katanya di Bandara Soekarno-Hatta, Senin 30 Juli 2018.Menurut Awaluddin, kegiatan itu berlangsung secara berkala. Sehingga keamanan penerbangan di Indonesia sesuai regulator dan mandatory. Keselamatan dan keamanan penerbangan, ujar Awaluddin, merupakan hal paling mutlak.“Harapan kita dengan secara rutin kita ramp safety campaign ini dan juga diikuti sosialisasi dan upaya lainya, safety level kita masuk dalam kategori seven safety yang diaprove oleh regulator baik yang mengikuti standar Kemenhub dan standar dunia. Karena ini menjadi acuan seluruh maskapai yang dari luar indonesia dalam menilai bandara yang mereka datangi,” ucap dia.AP II, lanjut Awaluddin, bekerja sama dengan beberapa institusi internasional. Agar, perusahaan itu mampu meraih predikat sebagai bandara yang unggul.“Itulah kenapa dalam kegiatan itu, berbagai expert dari bandara- bandara yang dioperasikan datang dan kemudian kita sharing experience, sharing experties dan mencatat dan mengeluarkan beberapa rekomendasai kemudian akan ditindaklanjuti untuk action dan langkah-langkah perbaikan yang tujuannya untuk menigkatkan safety and seven level untuk 15 bandara di Angkasa Pura II,” bilang Awaludin.Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Even olah raga empat tahunan itu berlangsung di beberapa kota di Indonesia mulai 18 Agustus hingga 2 September 2018. Selain Jakarta, beberapa pertandingan digelar di Sumatera Selatan, Banten, dan Jawa Barat.Palembang, Sumatera Selatan; Tangerang, Banten; Bekasi, Jawa Barat.Sebanyak 40 cabang olah raga dipertandingkan. Perwakilan dari 45 negara akan bergabung dalam ajang olah raga tingkat Asia itu.(RRN)