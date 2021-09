Sambut Reuni Perak IPB, Alumni Angkatan ke-33 Berbagi Kisah Inspiratif

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Alumni angkatan ke-33 Institut Pertanian Bogor (IPB) menggelar diskusi seri 6 yang merupakan rangkaian kegiatan menuju Reuni Perak IPB '33' yang akan diselenggarakan pada 11 Desember 2021 mendatang.Diskusi seri 6 kali ini digelar secara virtual dengan mengangkat tema "Becoming A New Version of Me" yang menghadirkan dua orang pembicara yakni Wiene Andriyana yang merupakan alumni Manajemen Kehutanan IPB dan Wully Wahuni, alumni Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak IPB.Banyak hal menarik dalam diskusi tersebut. Pasalnya, sesuai dengan tema diskusi, para pembicara bisa dikatakan sudah menjalani hidup dengan cara dan versinya sendiri.Wiene Andriyana misalnya, sejak menikah dengan seorang Diplomat pada tahun 2004, Wiene berkomitmen untuk menganut gaya hidup nomaden dengan pola yang akan terus berulang 3-4 tahun di luar negeri, 3 tahun kembali ke Indonesia dan kembali lagi ke luar negeri selama 3-4 tahun berikutnya.Wiene kemudian mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai ASN Dosen di Universitas Lampung untuk mendampingi suami yang bertugas di Lisbon, Portugal selama 3 tahun. Kemudian kembali ke Indonesia selama 3 tahun dan kembali pindah ke Wina, Austria. Disanalah Wiene melanjutkan studi doktoralnya. Sejak 2018 hingga saat ini, Wiene dan keluarga menetap di Ottawa, Canada.Becoming a New Version of Me bagi Wiene berarti menjadi seorang yang lebih baik dari waktu ke waktu. Dengan gaya hidup yang berpindah-pindah dari satu negara ke negara lainnya melahirkan tantangan dan peluang bagi Wiena agar tetap bisa mengembangkan diri (self development).Pembicara lainnya, Wully Wahyuni, juga memiliki kisah inspiratif yang tidak kalah menarik. Saat ini Wully merupakan orang Indonesia sekaligus wanita pertama yang menjadi General Manager di PT Trow Nutrition Indonesia.Mengawali kariernya di perusahaan Elanco Animal Health dari tahun 2004-2011, kemudian menjabat sebagai Regional Manager Brand Poultry Asia Pacific, lalu menjadi Country Director di PT Novus International Indonesia pada 2011-2018. Wully juga menjadi dosen paruh waktu di Universitas Prasetya Mulya untuk mata kuliah International Business pada September 2014 sampai Januari 2020.Menurut Wully, sukses saja tidak cukup. Namun orang yang sukses harus bisa menjadi pemimpin sejati. "Sukses saja tidak cukup, tapi juga harus Mulia. Ada orang yang menjadi pemimpin karena otoritas jabatan yang dimiliki. Tetapi Leader by Influence adalah leader yang sebenarnya. Bahkan walaupun tanpa otoritas kekuasaan, leader by influence mampu mempengaruhi, menginspirasi dan menggerakkan banyak orang. Itulah pemimpin yang sejati," terangnya.Bagi kedua perempuan ini keluarga dan anak-anak tetap yang utama. "Jangan pernah melupakan akar karena dari sanalah (keluarga) kita berasal," kata Wiene.Dalam 5 tahun ke depan, Wienne menyampaikan bahwa ia ingin membuat lebih banyak karya tulis yang mudah dibaca dan dipahami khalayak. Sementara Wully berencana ingin melanjutkan kuliah S3 di Universitas Indonesia.