BPJS Baru Sampai Maret Membayar Klaim Obat Kronis di RSUD Tangsel

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kota Tangerang Selatan, membukukan catatan klaim obat kronis pasien BPJS yang dilayani sebesar Rp250 juta per bulan. Sampai saat ini, baru pembayaran klaim hingga bulan Maret yang terbayarkan oleh BPJS untuk obat-obatan kronis.Direktur Utama RSUD Tangerang Selatan, Suhara Manullang mengatakan, untuk klaim obat kronis yang dibayarkan terakhir adalah bulan Maret. Sementara April, Mei, Juni, masih menunggu verifikasi dan koreksi."Saat ini klaim untuk obat kronis di bulan April hingga Juni sedang direvisi di unit farmasi, jadi terkendala di situ. Namun kalau dirata-ratakan, klaim obat kronis per bulan untuk pasien JKN BPJS mencapai Rp250 juta. Sampai saat ini masih bisa berjalan baik," kata Suhara, Minggu, 5 Agustus 2018.Suhara menjelaskan, BPJS Kesehatan sampai saat ini memiliki utang pembayaran klaim untuk pelayanan pasien di Bulan Mei sekitar Rp1,6 miliar, yang seharusnya sudah dibayarkan pada 24 Juni 2018 sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran.Sementara untuk pelayanan pada bulan Juni, klaim yang telah disampaikan untuk dibayarkan BPJS Kesehatan, baru akan jatuh tempo pada 9 Agustus 2018 dengan nilai klaim mencapai sekitar Rp1,1 miliar.Berdasarkan data yang diperoleh, rata-rata kunjungan pasien BPJS setiap bulannya mencapai 290 orang per hari atau mencapai 33.089 pasien sejak Januari hingga Juni 2018 kemarin."Hari ini tercatat pasien BPJS atau JKN yang kami tangani 33.089 pasien, tercatat sejak Januari hingga Juni 2018. Dengan rata-rata pasien JKN/ BPJS perhari mencapai 290 orang," jelas Suhara.(DEN)