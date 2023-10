Mohammed Deif, Komandan Militer Hamas Paling Dicari Israel

Advertisement



Gaza: Mohammed Deif dikatakan sebagai perancang roket Qassam, yang lebih dari 3.000 roket ditembakkan ke Israel selama serangan paling mematikan ke wilayah Israel sejak Perang Yom Kippur 50 tahun lalu. Siapa sosok Mohammad Deif ini?Mohammed Deif hanya membuat tiga pernyataan dalam sembilan tahun terakhir. Dia tidak muncul di depan umum selama hampir tiga dekade. Hanya ada dua foto buram tak bertanggal yang ada, yang lain menunjukkan dia mengenakan keffiyeh Palestina atau menampilkan siluetnya.Namun bagi Israel, tidak salah lagi suara di balik rekaman video yang dirilis beberapa jam setelah serangan Hamas pada Sabtu 7 Oktober 2023 – serangan paling mematikan ke wilayah Israel sejak Perang Yom Kippur 50 tahun lalu.Jumlah korban tewas meningkat sejak pengepungan total Israel di Gaza sebagai tanggapan terhadap serangan terbaru kelompok militan Palestina, dengan jumlah korban tewas mencapai 1.500 di kedua sisi.Ribuan lainnya terluka, dan sejumlah warga Israel ditawan oleh Hamas dan Jihad Islam.“Mengingat berlanjutnya kejahatan terhadap rakyat kami, mengingat pesta pora pendudukan dan penolakannya terhadap hukum dan resolusi internasional, dan mengingat dukungan Amerika dan Barat, kami memutuskan untuk mengakhiri semua ini, sehingga musuh paham bahwa dia tidak bisa lagi bersenang-senang tanpa dimintai pertanggungjawaban,” kata pembicara dalam video tersebut, seperti dikutip AFP.Menyebut serangan itu sebagai “Operasi Badai Al-Aqsa”, ia juga merujuk pada “blokade Gaza selama 16 tahun, pendudukan Israel, dan serangkaian insiden baru-baru ini yang telah membuat ketegangan Israel-Palestina mencapai puncaknya”.Pesan tersebut sangat familiar, karena suara tersebut konon milik Deif, komandan sayap militer Hamas, Brigade Izz el-Deen al-Qassam, dan dilaporkan sebagai dalang berbagai serangan terhadap Israel selama bertahun-tahun.Siapa sebenarnya orang yang coba diburu Israel selama beberapa dekade dan bagaimana dia bisa menjadi operator Hamas yang paling ditakuti?Sedikit yang diketahui publik tentang Deif, yang telah bekerja dalam bayang-bayang selama bertahun-tahun dan menggunakan nama samaran.Deif berarti “tamu” dalam bahasa Arab dan mengacu pada praktik militan Palestina yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain agar tidak terdeteksi oleh intelijen Israel.Terlahir sebagai Mohammed Diab Ibrahim al-Masri sekitar tahun 1960-an, Deif dibesarkan di kamp pengungsi Palestina di Khan Younis di Gaza dan berasal dari keluarga miskin, menurut surat kabar berbahasa Arab Asharq Al-Awsat. Dia harus meninggalkan sekolah untuk sementara waktu untuk membantu keuangan keluarganya, melakukan beberapa pekerjaan mulai dari mengemudi hingga bekerja di peternakan unggas dan sebagai tukang pelapis kain pelapis.Gaza saat itu berada di bawah kendali Mesir, dan seorang pejabat Israel yang mengetahui arsip Deif mengatakan kepada The Financial Times bahwa pada tahun 1950-an, baik paman maupun ayahnya sesekali ikut serta dalam penggerebekan oleh warga Palestina bersenjata ke wilayah yang sama yang disusupi pada hari Sabtu. .Ketika Hamas dibentuk pada akhir tahun 1980an untuk memerangi pendudukan Israel di Gaza, Deif sudah berusia 20an. Harian Asharq Al-Awsat menyebutkan Deif bergabung dengan Hamas pada akhir tahun 1987, sebelum kembali bersekolah dan mendapatkan gelarnya pada tahun 1988 setelah lulus dari Universitas Islam Gaza.Dia kemudian berkomitmen penuh pada tujuan Hamas untuk "menghancurkan Israel dengan peperangan dan mendirikan negara Palestina", dengan cepat naik pangkat sebagai anak didik pemimpin pembuat bom Yehya Ayyash, yang juga dikenal sebagai "The Engineer".Ayyash disalahkan atas serangkaian pemboman bus yang mematikan di Israel pada awal tahun 1990an. Setelah pembunuhannya oleh Israel pada 1996, terjadi lagi pemboman bus. Deif kemudian dituduh mendalangi serangan sebagai balas dendam, bersama dengan banyak orang lainnya terhadap warga Israel.Dia dikatakan terlibat dalam pembuatan roket dasar pertama Hamas dan telah berjasa merancang roket Qassam, lebih dari 3.000 roket ditembakkan pada hari Sabtu saja. Jumlah persenjataan roket Hamas kini mencapai puluhan ribu, menurut The Financial Times.Pada tahun 2021, Hamas mengerahkan sejumlah roket dalam upaya untuk melumpuhkan sistem pertahanan udara Israel, yang hampir kehabisan amunisi sebelum gencatan senjata ditengahi, yang menunjukkan “kemampuan Deif untuk terus berkembang seiring dengan pencapaian teknologi militer Israel”, tambah surat kabar itu.Deif juga dikenal sebagai orang di balik terowongan di bawah Gaza, yang digunakan untuk menyelundupkan senjata, bahan bakar dan barang-barang lainnya ke seluruh Mesir, dan diperkirakan menghabiskan sebagian besar waktunya di terowongan ini, menghindari militer Israel dan mengarahkan Hamas. operasi, tersembunyi dari pandangan, BBC melaporkan.Menurut Asharq Al-Awsat, hanya sedikit yang mengenal Deif, komandan militer Hamas sejak 2002, kecuali keluarganya dan segelintir anggota kelompoknya. Keberadaan pria yang diburu Israel selama beberapa dekade dan menduduki puncak daftar orang paling dicari masih diselimuti misteri.Ketika ditanya, warga Gaza mengatakan kepada surat kabar tersebut bahwa “jika kami melihatnya, kami tidak akan mengenalnya”.“Israel dilaporkan telah mencoba membunuh Deif setidaknya lima kali - yang terbaru terjadi pada Mei 2021,” kata tabloid Inggris The Daily Mail.Deif hampir terbunuh dalam serangan udara 20 tahun lalu yang dikatakan menyebabkan dia kehilangan dua anggota badan dan meninggalkannya di kursi roda. Namun kemampuannya untuk tidak hanya bertahan hidup, namun tetap selangkah lebih maju dari militer Israel telah membuatnya dihormati oleh sesama militan Palestina.“Bahkan sebelum ini, Deif seperti orang yang suci dan sangat dihormati baik di Hamas maupun Palestina,” kata Mkhaimar Abusada, profesor politik di Universitas Al-Azhar di Gaza, kepada The Financial Times. Operasi terbesarnya melawan Israel kini telah mengubahnya menjadi sosok “seperti dewa bagi kaum muda”, tambahnya.“Ini adalah hari pertempuran terbesar untuk mengakhiri pendudukan terakhir di bumi,” kata Deif dalam video Sabtu, mengumumkan dimulainya operasi Hamas yang paling mematikan dan menyerukan warga Palestina di mana pun untuk berperang.Dia dikatakan tidak tertarik untuk berdamai dengan Israel, sebuah artikel pada tahun 2010 menguraikan pemikirannya. “Palestina akan tetap menjadi milik kami termasuk Al Quds (Yerusalem), Al Aqsa (masjid), kota-kota dan desa-desanya dari Laut (Mediterania) hingga Sungai (Yordania), dari utara hingga selatan. Anda (Israel) tidak punya hak satu inci pun darinya,” tulis Deif, seperti dikutip situs TRT Afrika.Menurut laporan The Financial Times, Deif "memandang Perjanjian Oslo, yang pada akhir tahun 1990-an secara singkat menjanjikan penyelesaian perdamaian yang dinegosiasikan dengan Israel, sebagai pengkhianatan atas perlawanannya dan tujuan awal untuk menggantikan Israel dengan negara Palestina".Ditandatangani pada tahun 1993, Perjanjian Oslo memberikan sebagian kendali sipil kepada Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Tepi Barat dan Jalur Gaza. PLO masih menguasai beberapa wilayah di Tepi Barat, namun Jalur Gaza berada di bawah kendali Hamas sejak 2007.“Deif telah mencoba memulai perang kedua kemerdekaan Israel,” Eyal Rosen, seorang kolonel di pasukan cadangan Israel, mengatakan kepada The Financial Times “Tujuan utamanya adalah – dengan langkah-langkah – untuk menghancurkan Israel. Ini adalah salah satu langkah pertama, ini baru permulaan."Hamas telah meminta “pejuang perlawanan” di Tepi Barat dan negara-negara Arab lainnya untuk bergabung dalam operasi terbarunya, yang diluncurkan setengah abad setelah perang Arab-Israel 1973.Meskipun belum ada indikasi bahwa serangan, yang dimulai di Gaza, telah menyebar ke Tepi Barat dan Yerusalem, seperti yang diharapkan oleh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, ada kekhawatiran gerakan militan Syiah Hizbullah yang didukung Iran dapat terlibat dalam konflik tersebut.Hizbullah mengatakan pihaknya menembaki posisi Israel di wilayah perbatasan Shebaa Farms yang diperebutkan, “sebagai solidaritas” dengan Hamas.Militer Israel mengatakan pada hari Senin bahwa mereka telah memanggil 300.000 tentara cadangan dan memberlakukan blokade total terhadap Jalur Gaza, sebagai sebuah tanda bahwa mereka mungkin merencanakan serangan darat sebagai tanggapan terhadap serangan akhir pekan yang menghancurkan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Hamas.Hal ini akan menandai eskalasi kekerasan yang besar – serangan darat Israel terakhir ke Gaza terjadi pada tahun 2014 – namun militer Israel akan membalasnya dengan kekerasan.“Aksi teroris ini telah mengakhiri praktik ini selamanya,” kata seorang pejabat Israel kepada The Financial Times mengenai serangan hari Sabtu tersebut, merujuk pada serangan-serangan kecil sebelumnya terhadap Israel sebagai praktik Hamas.“Sekarang tidak akan ada gencatan senjata, yang ada hanya pembalasan,” pungkas pejabat itu.