Tuduh BBC Pro-Israel, Jurnalis Palestina Melawan Pemecatan

Ramallah: Seorang jurnalis P alestina dipecat oleh BBC karena memposting tweet anti-Israel yang menyertakan kata-kata ‘Hitler was Right’ atau ‘Hitler benar’, mengeluarkan pernyataan menantang terhadap mantan kantornya. Dia menuduh kantor penyiar Inggris itu ‘menyerah’ pada ‘keinginan massa pro- Israel ’.Tala Halawa dipecat dari BBC bulan lalu setelah munculnya tulisan di Twitter para 2014, yang diposting sebelum dia mulai bekerja untuk penyiar nasional Inggris. Tweet itu berbunyi: “#Israel Is more #Nazi than #Hitler! Oh, “#HitlerWasRight” #IDF go to hell. #PrayFor Gaza atau berarti #Israel Lebih #Nazi daripada #Hitler! Oh, "#HitlerWasRight" #IDF pergi ke neraka. #PrayForGaza.”Sebuah pernyataan yang diposting oleh Halawa pada Rabu mengakui bahwa tweetnya "ofensif dan bodoh." Namun, dalam permintaan maaf berikutnya, dia menahan diri untuk tidak menyebut komunitas Yahudi secara khusus atau sifat antisemit dan pro-Nazi dari kata-katanya.Halawa, yang berbasis di kota Ramallah, Tepi Barat, kemudian menyindir bahwa pasukan pro-Israel berada di belakang kampanye global untuk membungkam suara-suara pro-Palestina.“Pemecatan langsung BBC atas kehendak massa pro-Israel semakin tidak masuk akal mengingat alasan sebenarnya kelompok-kelompok pro-Israel mengarahkan pandangan mereka pada saya,” tegas Tala Halawa, seperti dikutip Algemeiner, Kamis 15 Juli 2021“Saya baru-baru ini menerbitkan laporan video tentang perusahaan tentang selebriti yang dikritik, dikendalikan dan dibatalkan karena mendukung penentuan nasib sendiri Palestina,” tulisnya.“Tapi saya tidak sendirian. Kampanye sensor pro-Israel ini berskala industri dan internasional dalam pencariannya. Kelompok kepentingan pro-Israel berusaha untuk menghilangkan warga Palestina dari kehidupan publik,” ujar Halawa.Halawa juga menuduh BBC melakukan rasisme terhadapnya. Dia menyatakan bahwa kritik terhadapnya “tampaknya akrab bagi saya baik sebagai orang Palestina maupun sebagai wanita kulit berwarna.”Klaim Halawa bahwa BBC telah memecatnya "berdasarkan satu tweet ofensif dan bodoh" diperdebatkan di media sosial, dengan beberapa pengguna mengedarkan tangkapan layar dari tweet antisemit lainnya yang diposting olehnya. Dalam satu, dia menggambarkan bentrokan yang sedang berlangsung antara Hamas dan IDF sebagai "#Holocaust berkelanjutan," sementara di lain, dia mengecam "Zionis bodoh" karena tidak menyadari bahwa "melodrama antisemitisme tidak lagi tren."Tweet Halawa 2014 muncul lagi pada Mei tahun ini, selama konflik baru antara Israel dan Hamas. Kisah terakhirnya untuk BBC diterbitkan pada 23 Mei, tepat sebelum penyelidikan atas aktivitas media sosialnya diumumkan. Dia secara resmi diberhentikan dari BBC pada awal Juni.