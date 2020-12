Iran Sebut AS Setujui Transfer Dana untuk Pembelian Vaksin Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Teheran: Iran dikabarkan mendapatkan persetujuan Amerika Serikat (AS) untuk mentransfer dana membeli vaksin virus korona dari luar negeri. Hal itu dipastikan oleh Gubernur Bank Sentral Iran Abdolnaser Hemmati pada Kamis 24 Desember 2020.Hemmati mengatakan, sebuah bank Iran telah menerima persetujuan dari Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Kementerian Keuangan AS untuk mentransfer uang tersebut ke bank Swiss untuk membayar vaksin."Mereka (Amerika) telah memberikan sanksi pada semua bank kami. Mereka menerima kasus yang satu ini di bawah tekanan opini publik dunia," kata Hemmati kepada FARS, Jumat 25 Desember 2020.Hemmati mengatakan Iran akan membayar sekitar USD244 juta atau sekitar Rp3,4 triliun untuk impor awal 16,8 juta dosis vaksin covid-19 dari COVAX. COVAX adalah inisiatif multi lembaga dan negara untuk memastikan akses yang adil ke vaksin untuk negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Inisiatif itu dibentuk oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).Para pejabat Iran telah berulang kali mengatakan bahwa sanksi AS mencegah mereka melakukan pembayaran kepada COVAX, yang telah ditandatangani oleh sekitar 190 negara.Kenyataan itu memicu Iran untuk mengembangkan vaksin covid-19 sendiri. Shifa Pharmed Iran mulai mendaftarkan sukarelawan minggu ini untuk uji coba pada manusia dari kandidat vaksin covid-19 domestik pertama di negara itu.Shifa Pharmed adalah anak perusahaan konglomerat besar yang dikendalikan oleh Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei, yang merupakan subjek studi Reuters pemenang penghargaan pada 2013.Juru Bicara Kementerian Kesehatan Sima Sadat Lari mengatakan bahwa 152 orang telah meninggal karena covid-19 di Iran dalam 24 jam terakhir. Ini adalah jumlah terendah sejak 18 September, menjadikan total kematian menjadi 54.308 di negara yang terkena dampak terburuk di wilayah tersebut.Penurunan jumlah kematian terjadi setelah lebih dari sebulan diberlakukan jam malam dan pembatasan lain di kota-kota besar. Polisi mengatakan 96.000 denda dikeluarkan secara nasional pada Rabu untuk pengemudi yang melanggar jam malam.Para pejabat telah memperingatkan bahwa bahaya kebangkitan kembali infeksi tampak besar.Berbagai sanksi dihadapi oleh Iran dari AS. Sanksi yang sebelumnya mulai diperlonggar, diterapkan kembali oleh Presiden AS Donald Trump. Puncaknya, Trump menarik AS dari kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan enam kekuatan dunia.Penarikan AS pada 2018 tersebut membuat Iran dijatuhkan sanksi baru.Kedatangan presiden terpilih Joe Biden telah meningkatkan kemungkinan bahwa Washington dapat bergabung kembali dengan perjanjian tersebut.(FJR)