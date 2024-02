Serangan Darat, Laut dan Udara Israel Tewaskan 127 Warga Palestina dalam 24 Jam

Advertisement

(WIL)

Gaza: Serangan Israel menyebabkan 127 orang di Gaza tewas dalam 24 jam terakhir. PBB menyebutkan, serangan itu dilakukan baik via darat, laut hingga udara.Badan Kemanusiaan PBB (UNOCHA) menyebutkan, sebanyak 234 warga Palestina tewas dan 343 lainnya terluka di Gaza sejak tanggal 2 hingga 4 Februari. Sebanyak 127 diantaranya tewas dalam 24 jam."Sebanyak 107 orang tewas pada 3 Februari, sementara 127 orang tewas pada 4 Februari," lapor UNOCHA, mengutip Kementerian Kesehatan Gaza dilansir dari Al Jazeera, Senin, 5 Februari 2024.Hal ini menjadikan jumlah total warga Palestina yang tewas di wilayah kantong yang terkepung menjadi 27.365 orang sejak 7 Oktober, sementara 66.630 orang lainnya terluka.Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken kembali melakukan perjalanan ke Timur Tengah. Lawatannya kali ini sebagai upaya AS mengajukan proposal untuk menghentikan konflik di Gaza dengan imbalan pembebasan sandera.Perjalanan kelima Blinken ke wilayah tersebut sejak serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel terjadi beberapa hari setelah Amerika Serikat melakukan serangan balasan terhadap sasaran-sasaran yang terkait dengan Iran di Irak dan Suriah. Hal ini jadi eskalasi baru dari konflik yang awalnya 'ingin dihindari' Presiden Joe Biden.Kunjungan ini juga dilakukan ketika pemerintahan Biden secara bertahap menunjukkan rasa frustrasi yang lebih besar terhadap Israel, dengan sanksi yang dijatuhkan pada para pemukim ekstremis, meskipun Amerika Serikat telah mengabaikan seruan internasional terhadap Israel untuk mengakhiri kampanye militernya.Proposal yang sedang dibahas – yang dirancang dalam pembicaraan seminggu yang lalu di Paris yang melibatkan kepala CIA dan pejabat Israel, Qatar dan Mesir – akan menghentikan pertempuran selama enam minggu pertama ketika Hamas membebaskan sandera yang ditangkap pada 7 Oktober dengan imbalan tahanan Palestina.Blinken dalam perjalanannya akan mengunjungi Israel serta Mesir dan Qatar, perantara utama Hamas yang menguasai Jalur Gaza dan memiliki kantor di Doha.